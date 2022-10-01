Бедолага Кори Барлог не смог поиграть в любимую игрушку в самолёте, потому что там интернета нет.

Современные издатели видеоигр справедливо считают, что доступ к Интернету у людей сейчас имеется повсеместно, поэтому и требование постоянного подключения к Сети у видеоигр не должно вызывать никакого дискомфорта. Логика работает ровно до тех пор, пока пользователь не отправляется в условную тайгу или не садится на борт самолёта с дальним перелётом по различным очень важным делам.

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Именно такая история приключилась с геймдиректором God of War Кори Барлогом: разработчик решил поиграть в Dragon Age (какую конкретно, не уточнил) в самолёте на Steam Deck, чтобы скоротать время при перелёте, но в итоге он был неприятно удивлён тем фактом, что для запуска игры требуется соответствующий «лончер» и подключение к Сети. Естественно, никакого интернета в самолёте нет, и Барлогу пришлось «убивать время» иными способами.

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В итоге раздосадованный Барлог решил высказаться на эту тему, призвав издателей игр прекратить требовать подключения к Сети для запуска сугубо одиночных видеоигр. Не согласиться с разработчиком попросту невозможно; повальная «лаунчеризация» современных игр мало того что никому, кроме самих издателей, не нужна, так и приводит порой к катастрофическим последствиям вроде зависимости от нормального функционирования серверной инфраструктуры.