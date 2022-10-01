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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
На фоне многочисленных проблем рейтинг боевика World War 3 в Steam рухнул до 24 %
Не пора ли начать что-то с игрой делать?
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У шутера World War 3, посвящённого, как нетрудно догадаться, гипотетическому конфликту сверхдержав и примкнувших к ним региональных игроков, с самого начала всё не заладилось. Технические проблемы, недостаток контента, сомнительная модель распространения. Потихоньку проблемы якобы решались, и на днях в World War 3 стартовало открытое бета-тестирование с условно-бесплатной моделью распространения. К сожалению, проблемы решались именно «якобы».

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Как сообщают пользователи, наблюдаются чудовищные проблемы непосредственно с входом в игру. Если же зайти всё-таки удаётся, то приходится сидеть и ждать своей очереди. Кроме того, отмечается вагон и маленькая тележка багов различной степени тяжести, а также изобилие читеров, с которыми никто ничего не делает. Если верить геймерам, заставшим предыдущие версии World War 3, то, по сути, ничего толком не изменилось и не улучшилось.

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На момент публикации данной заметки актуальный пользовательский рейтинг боевика в Steam составлял 24 %. А это, на минуточку, более чем вдвое ниже, чем актуальный рейтинг Battlefield 2042. Что само по себе, без дополнительных разъяснений говорит о многом.

#the farm 51 #world war 3
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На фоне многочисленных проблем рейтинг боевика World War 3 в Steam рухнул до 24 %
rnen
18:33
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