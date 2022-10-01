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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Battle.net стартовала предварительная загрузка Overwatch 2, в том числе в РФ и РБ
Что навевает положительные мысли.
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Как вы знаете, в грядущий вторник состоится ранний (только мультиплеер) релиз Overwatch 2 — обновлённой версии геройского шутера от Blizzard, в котором «перелопатили» баланс, изменили правила игры, добавили новых героев и массу новых полей сражения. Обновление весьма существенное как по содержанию, так и по объёму, поэтому Blizzard приняла мудрое решение и разрешила всем тем, кто подходит под требования к обновлению до Overwatch 2, предварительно загрузить весь необходимый контент.

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Примечательно, что соответствующая функция работает и в России с Беларусью, в которых холдинг Activision Blizzard в марте приостановил продажи своего контента, сославшись на известные геополитические события, будто простые геймеры имеют к ним какое-то отношение. С какой целью это всё делалось, мы прекрасно понимаем, но речь сейчас не об этом. Ранее Blizzard не допустила россиян и белорусов до бета-тестирования Overwatch 2, из-за чего возникло предположение, что жителей данных государств оставят без сиквела даже несмотря на тот факт, что он технически заменяет собой оригинал.

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Что ж, по всей видимости, опасения хоть и имели под собой серьёзные основания, но всё же они не сбудутся: сегодня ночью фанаты Overwatch начали сообщать, что у них стартовала предварительная загрузка сиквела. Причём активна данная функция в том числе и в вышеуказанных «санкционированных» странах. Проверка внутри нашей редакции подтвердила, что предзагрузка Overwatch 2 действительно идёт. Ну а не окажется ли всё это лишь ложной надеждой, узнаем 4 октября.

#blizzard #overwatch 2
3
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motya
15:47
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В Battle.net стартовала предварительная загрузка Overwatch 2, в том числе в РФ и РБ
NelEvg
15:45
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Yilec
15:45
НафтоБезГаз
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for2ne
15:43
Ну текущее поведение процов, при котором они в 95 градусов долбятся явно не прихоть производителей материнских плат. Если только у них не сговор с AMD с целью сделать платы максимально дорогими.
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Sergej V
15:42
Вместе с этим он традиционно попросил украинцев ещё больше экономить, но делать это не для того, чтобы остаться на плаву и не замерзнуть, а для того, чтобы страна могла экспортировать хоть какие-то об...
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NOFX
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for2ne
15:40
Это говно сдохнет за неделю
В Battle.net стартовала предварительная загрузка Overwatch 2, в том числе в РФ и РБ
Василий Сорокин
15:38
Говна у них там полно, топить будет чем )))))))))
"Нафтогаз" заявил, что Украина в 2023 году перейдет с природного газа на отопление биомассой
Василий Сорокин
15:36
они же свалили из России. Почему тогда доступна загрузка? выходит они просто подстилки которые вернулись а все было просто показухой этих подстилок?
В Battle.net стартовала предварительная загрузка Overwatch 2, в том числе в РФ и РБ
Abril Maya
15:36
Нет. 60% это только по ядрах куда. Будет еще буст от РТ ядер, большего кеша и архитектуры.
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