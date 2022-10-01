Что навевает положительные мысли.

Как вы знаете, в грядущий вторник состоится ранний (только мультиплеер) релиз Overwatch 2 — обновлённой версии геройского шутера от Blizzard, в котором «перелопатили» баланс, изменили правила игры, добавили новых героев и массу новых полей сражения. Обновление весьма существенное как по содержанию, так и по объёму, поэтому Blizzard приняла мудрое решение и разрешила всем тем, кто подходит под требования к обновлению до Overwatch 2, предварительно загрузить весь необходимый контент.

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Примечательно, что соответствующая функция работает и в России с Беларусью, в которых холдинг Activision Blizzard в марте приостановил продажи своего контента, сославшись на известные геополитические события, будто простые геймеры имеют к ним какое-то отношение. С какой целью это всё делалось, мы прекрасно понимаем, но речь сейчас не об этом. Ранее Blizzard не допустила россиян и белорусов до бета-тестирования Overwatch 2, из-за чего возникло предположение, что жителей данных государств оставят без сиквела даже несмотря на тот факт, что он технически заменяет собой оригинал.

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Что ж, по всей видимости, опасения хоть и имели под собой серьёзные основания, но всё же они не сбудутся: сегодня ночью фанаты Overwatch начали сообщать, что у них стартовала предварительная загрузка сиквела. Причём активна данная функция в том числе и в вышеуказанных «санкционированных» странах. Проверка внутри нашей редакции подтвердила, что предзагрузка Overwatch 2 действительно идёт. Ну а не окажется ли всё это лишь ложной надеждой, узнаем 4 октября.