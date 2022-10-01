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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Death Stranding 2 находится в разработке и станет эксклюзивом PlayStation — инсайдер
В данном случае инсайдер весьма и весьма авторитетный.
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Слухи о том, что Хидео Кодзима не остановится и выпустит продолжение приключений Сэма Бриджеса в мире после катастрофы, гуляют по Сети чуть ли не со дня релиза первой части. Соответствующей информацией делились как инсайдеры-новички, так и вполне известные в своих кругах поставщики «секретной» информации. Среди вторых, например, авторитетный инсайдер DuskGolem, который сегодня сообщил о том, что условная Death Stranding 2 и впрямь находится в производстве.

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Какое у проекта будет реальное название, неясно, но внутри коллектива Kojima Productions он, согласно сведениям инсайдера, ходит под рабочим названием Ocean. Никаких подробностей пока нет, но сообщается, что Death Stranding 2 создаётся в рамках долгосрочного соглашения студии Кодзимы с Sony, поэтому станет эксклюзивом платформы PlayStation. Навсегда или же, как и в случае с оригинальной Death Stranding, временно, пока не сообщается.

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Стоит отметить, что к слухам о сиквеле Death Stranding следует относиться серьёзно: ранее в этом году Норман Ридус, исполнивший роль Сэма Бриджеса, уже случайно (или «случайно») упоминал, что приступил к работе над продолжением.

#kojima productions #death stranding
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