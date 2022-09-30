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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Авторы отечественного боевика Pioner в духе S.T.A.L.K.E.R. показали свежее видео с игровым процессом
Импортозамещение и досюда добралось.
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Авторы отечественного боевика Pioner, при создании которого они явно вдохновлялись серией S.T.A.L.K.E.R., давненько не рассказывали ничего нового о своём творении. На днях представители студии GFA Games пообещали, что на этой неделе покажут свежий видеоролик с демонстрацией игрового процесса. Сказано — сделано: без малого три минуты геймплея в нашем распоряжении.

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В течение этих неполных трёх минут разработчики продемонстрировали нам местные локации, неигровых персонажей и аватаров игроков, систему модификации оружия, инвентарь и многое другое.

По замыслу, Pioner представляет собой постапокалиптический боевик с MMORPG-элементами, действие которого разворачивается на загадочном острове внутри не менее загадочной аномалии. В плане игрового процесса нас ждёт симбиоз PvP и PvE. От первого типа Pioner взяла мультиплеерные перестрелки, от второго — параллельное существование неигровых персонажей различных фракций, от которых можно получать сюжетные задания и особые поручения.

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Учитывая, что S.T.A.L.K.E.R. 2 в России официально продаваться не будет, на горизонте начинает маячить неплохой вариант «импортозамещения». О сроках сдачи Pioner в релиз пока, впрочем, ничего не сообщается. Так что здесь уже предстоит только ждать и наблюдать, кто появится на свет раньше: «Сталкер» или «Пионер». На данном этапе вероятность того или иного исхода примерно одинаковая с определённым перевесом в сторону второго проекта.

#pioner #gfa games
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