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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
У игроков возникают проблемы с привязкой телефонов к Overwatch 2
Кто-то решил сделать это заранее. А Blizzard опять в своём репертуаре.
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Как известно, чтобы полноценно играть в Overwatch 2, необходимо будет привязать к учётной записи свой номер мобильного телефона. Данное решение было принято, чтобы бороться с поразившим первую Overwatch «смурфингом» и чрезвычайно «токсичной» атмосферой, вызванной тем фактом, что люди не переживают за свои аккаунты, поскольку легко могли зарегистрировать новые, купив игру по скидке.

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В Overwatch 2 такие фокусы уже не пройдут; если, конечно, у вас нет нескольких телефонных номеров, и первые пользователи уже начали «привязывать» номера к учётным записям, справедливо посчитав, что в день релиза игры на следующей неделе системы попросту не выдержат нагрузки, и сделать это будет затруднительно.

К сожалению, в Blizzard в очередной раз оказались не готовы к «зиме»: игроки начали сообщать, что у них уже сейчас возникают трудности с привязкой телефона к учётной записи. Одним не приходят соответствующие СМС-уведомления с кодами, другим и вовсе заявляют, что номер уже зарегистрирован, хотя де-факто этого не произошло.

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Релиз Overwatch 2 в формате раннего доступа (только мультиплеер) состоится 4 октября. Новинка заменит собой первую Overwatch, так что если вы не в восторге от решения Blizzard перевести формат сражений в «сиквеле» в «5 на 5», то у вас ещё осталось несколько дней, чтобы, что называется, попробовать надышаться перед неизбежным.

#blizzard #overwatch 2
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