Это как Portal, только про время.

Разработчики из студии Stubby Games совместно с издательством Playstack определились с датой выхода The Entropy Centre — приключенческой научно-фантастической головоломки с видом от первого лица. Проект поступит в продажу 3 ноября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One и PC. Его демоверсия уже выложена в Steam, поэтому всем желающим рекомендуем ознакомиться.

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The Entropy Centre погружает игрока в весьма странную вселенную, в которой весь мир погиб в пламени, а главный герой (если точнее, героиня) — единственный выживший. Девушке нужно обязательно добраться до ядра The Entropy Centre, чтобы найти там для себя шансы на спасение и возрождение человечества. По пути следования придётся изучать разные помещения и комнаты — их здесь очень много.

Компанию главной героине составит ASTRA — управляемое искусственным интеллектом устройство, которое сканирует пространственно-временной континуум и перемещает предметы в прошлое. Собственно, на всей этой занимательной механике с «откатом» времени и строятся головоломки в The Entropy Centre. Трейлер, представленный по случаю объявления даты релиза проекта, это и демонстрирует.

«Научитесь рассуждать в обратном направлении. Перехитрите невозможное. Вас ждёт умопомрачительное приключение от первого лица, где вам предстоит решать оригинальные и сложные загадки, перемещая предметы во времени.Управляйте ходом времени, проходя через набитые головоломками комнаты к сердцу космической станции на орбите Земли.

Встретьтесь с ASTRA, жемчужиной инженерной мысли The Entropy Centre. ASTRA — управляемое ИИ устройство, позволяющее сканировать пространственно-временной континуум и перемещать предметы обратно во времени. С его помощью вы сможете как восстановить обрушившиеся колонны, так и разогреть остывшую кружку чая. В дьявольски сложной The Entropy Centre, с тщательно продуманным, остроумным сюжетом и выдающимися голосами, вас ждут изощренные головоломки и эпическое приключение.»

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У проекта есть своя страничка в Steam, на которое также есть подтверждающая информация о переводе The Entropy Centre на русский язык.