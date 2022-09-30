Кто-нибудь ещё удивлён нежеланием Take-Two финансировать новый проект студии?

Вскоре после того как приключенческий боевик Outriders поступил в продажу, выяснилось, что с этими самыми продажами у него дела обстоят крайне печально. Игре не удалось окупить расходы на своё производство ни через месяц, ни через полгода, ни, как выясняется, через полтора. Как сообщили сегодня представители студии People Can Fly, компания так и не начала получать отчисления от Square Enix, что может свидетельствовать только о том, что проект до сих пор не начал работать «в плюс».

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Очевидно, Outriders продолжает оставаться «дотационным» проектом, поэтому нет ничего удивительного в том, что куда более жадна, чем Square Enix, компания Take-Two Interactive несколько дней назад решила не рисковать и отказалась финансировать следующий проект от People Can Fly.