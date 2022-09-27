После Outriders любой издатель отказался бы иметь дело со студией. И не надо здесь ничего идеализировать; это бизнес.

Отношения разработчика и издателя в игровой индустрии всегда сугубо деловые и экономические: если издатель-толстосум считает какой-то проект бесперспективным или, хуже того, потенциально убыточным, то ни о каком соглашении о его финансировании и речи идти не может. Первоначально Take-Two была готова помочь студии People Can Fly, ответственной за Bulletstorm и относительно недавнюю Outriders, с её следующим проектом, однако теперь от представителей студии стало известно, что соглашение было расторгнуто.

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Предполагалось, что новый проект будет представлять собой приключенческий боевик, а его разработку возглавляет геймдиректор Just Cause 3. Других подробностей данной таинственной игры пока нет, но, по всей видимости, Take-Two Interactive хватило и этого вкупе с неудачным релизом Outriders, чтобы принять соответствующее пусть и сложное, но необходимое решение о расторжении издательского договора.

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Как студия People Can Fly будет выходить из сложившейся ситуации, будем узнавать по ходу пьесы. В крайнем случае, всегда имеется опция краудфандинга. Прибегать к которой, впрочем, в наши неспокойные по всему миру времена, следует с особой осторожностью.