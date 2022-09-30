Если вам Cyberpunk 2077 оказалось мало.

Разработчики из независимой студии Anshar (у неё даже есть свой издательский лейбл) объявили о выходе расширенного издания своей киберпанковой ролевой игры Gamedec. Новая версия проекта получила подзаголовок Definitive Edition, она заменяет собой оригинал, а также содержит в себе кое-какой бесплатный дополнительный контент.

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Расширенное издание Gamedec может похвастаться наличием десятков новых квестов, дополнительных персонажей и режима «Настоящий детектив». В последнем случае у игрока пропадает возможность сохранять игру и перезагружать её после неверных выборов.

Что до самой Gamedec, то она поступила в продажу 16 сентября 2021 года на ПК. В магазине Steam у проекта набралось за это время 652 отзыва, из которых 81 % — положительный.

«Gamedec — изометрическая RPG в жанре киберпанк для одного игрока, не имеющая боевой системы. Вы — игровой детектив, расследующий преступления в виртуальных мирах. Собирайте информацию у свидетелей и подозреваемых, чтобы перехитрить злодеев и раскрыть их замыслы, спасти невинные жизни и изучить необычные отношения между виртуальными мирами и их жителями. Игра постоянно адаптируется к вашим решениям, не осуждая их. Вас определяют ваши решения.

Добро пожаловать в Варшаву XXII столетия. Технологии развиты настолько, что термин “реальное” стал относительным, а у слов “жизнь” и “смерть” есть множество смыслов. Виртуальные миры порождают реальные проблемы: похоть, лень, зависть и гордыню. Жителям виртуальных игровых миров нужны особые специалисты — частные детективы, чей опыт позволяет находить тайны игровых миров и изучать их скрытые механики за гонорар от клиентов. Вы — один из таких детективов. Вы — геймдек».

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Gamedec по своему устройству имитирует настольные RPG: в ней сделан упор на развитие персонажа через принятие решений. Игроку важно собирать аспекты и создавать уникальный набор умений, которые позволят ему вести расследования в собственном стиле. В рамках прохождения нужно ещё изучать необычные отношения между виртуальными мирами при помощи кодекса, в котором хранятся все собранные данные.