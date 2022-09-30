Какие-то свежие идеи. Кажется.

Издательство Prime Matter совместно с разработчиками из Brass Token напомнили о скором релизе своего хоррора The Chant с помощью нового трейлера с отзывами от западных критиков. В ролике также нашлось место зрелищным схваткам с монстрами и походам по тёмным коридорам под тревожную музыку.

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The Chant — это хоррор-приключение от третьего лица, рассчитанное на одного игрока. По сюжету, главную героиню пригласили на семинар по духовному росту на идиллическом острове, который находится вдали от цивилизации, но «мирные выходные быстро превращаются в череду кошмаров». Всё дело в свершившемся групповом ритуале, который открывает ворота во Мрак — психоделическое пространство ужасов, которое питается негативной энергией.

Игроку придётся разгадать запутанную историю острова, договариваться с перепуганными спутниками и узнавать жуткие откровения о космосе.

«Вам придётся общаться с остальными участниками ретрита, пока их медленно пожирает собственная негативная энергия, выживать в борьбе с толпами призматических созданий и отбиваться от сектантов, вырвавшихся из Мрака, шаг за шагом складывая в единое целое фрагменты странной истории острова. Взвешивайте свои шансы и деритесь за выживание с помощью нематериального оружия и духовных способностей.

Собирайте ресурсы, создавайте предметы и выбирайте тактику каждого столкновения — есть ли у вас шансы на победу или лучше поддаться панике и обратиться в бегство? Баланс – ключ к выживанию. Закалите свой разум против ужаса и паники. Защитите свое тело от физической угрозы. Возвысьте свой дух для медитации и обретите сверхъестественные способности...» — описание игры ясно даёт понять, что игроку во вселенной The Chant придётся несладко.

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Хоррор от Brass Token и Prime Matter должен поступить в продажу 3 ноября на ПК, PS5 и Xbox Series.