Это с учётом поисков матчей, ожиданий и прочего. Иными словами, время сидения за монитором.

Условно-бесплатные игры отличаются от своих «премиальных» конкурентов избыточным количеством так называемого гринда — когда от игроков требуют выполнять много однообразных действий, чтобы получить за это некий геймплейный «подарок» или контент. По похожей системе будет выстроен и боевой пропуск в Overwatch 2, в котором помимо различного косметического контента также представлены разблокировки новых игровых персонажей.

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Пока нельзя с уверенностью сказать, что Blizzard будет повторять структуру боевых пропусков, но в первом из них компания продемонстрировала, что для доступа к новому персонажу вам нужно будет достичь 55 уровня боевого пропуска. Продвигаться по уровням вы будете, просто играя в Overwatch 2 и получая соответствующие очки; иными словами, раньше в первом Overwatch вы продвигались по уровням портрета, а теперь будете продвигаться по уровням боевого пропуска.

Процесс весьма затратный по времени, и журналисты Gamerant, поучаствовавшие в предрелизном тестировании Overwatch 2, решили прикинуть, сколько конкретно часов своей жизни придётся потратить, чтобы открыть доступ к новому герою. Выяснилось, что не просто много, а чрезмерно много. Журналисты на протяжении десяти дней по два часа в день играли в тестовую версию Overwatch 2 с бонусом к опыту из премиум-версии боевого пропуска, по итогу чего им удалось продвинуться только до 26 уровня. Соответственно, чтобы достичь 55 уровня, на котором открывается новый персонаж, вам придётся потратить примерно вдвое больше времени, или порядка 40—42 часов.

Много это или мало — вопрос относительный. Если вы заядлый фанат Overwatch с массой свободного времени, то 40 часов игрового процесса пролетают у вас за неделю. Если же у вас полно работы, и позволить себе поиграть в данный геройский боевик вы можете не больше, чем на пару часов в неделю, и то на выходных, то процесс разблокировки новых персонажей может затянуться на месяцы, а там на подходе будут уже новые боевые пропуски.

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Релиз Overwatch 2 состоится 4 октября. Пока что в раннем доступе, без кооперативного контента, для которого данная игра изначально, собственно, и создавалась.