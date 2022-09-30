На протяжении двух лет, минувших с момента релиза, Microsoft Flight Simulator (2020) периодически получал обновления, призванные улучшить визуальную составляющую целых регионов. Сегодня очередь дошла до Канады, которая в данном авиационном симуляторе станет ещё краше, получив дюжину улучшенных городских регионов, пять вручную воссозданных аэропортов и десятки новых точек интереса и миссий.
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Стоит понимать, что Microsoft Flight Simulator, по сути, развивается уже в пострелизном состоянии, однако ничего зазорного в этом нет: объём работ, который предстоит выполнять девелоперам, поистине запредельный, и ждать многие годы, чтобы провести сей процесс до релиза, нецелесообразно ни с какой из точек зрения.
Если верить разработчикам, то при воссоздании локаций они активно пользуются спутниковыми снимками и аэрофотосъёмкой. Именно благодаря им и удаётся воспроизвести локации с высочайшей точностью и детализацией.