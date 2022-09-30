Поживём — увидим.

Композитор Инон Цур, фамилию которого многие до сих пор неправильно транслитерируют как Зур, за свою карьеру написал музыкальное сопровождение для огромного количества видеоигр, среди которых такие общеизвестные, как Dragon Age Origins, Fallout 3, Crysis, Fallout New Vegas и многое другие. В своё время Bethesda попросила Цура написать саундтрек к космической RPG Starfield. Получилось хорошо, причём, настолько, что Bethesda решила уже сейчас выложить исполненную самим композитором главную тему проекта.

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По словам самого Цура, саундтрек к Starfield вполне может стать лучшей работой во всей его карьере композитора. В музыкальном сопровождении будет выдержана величественность и тема космоса, но при этом не стоит ожидать чего-то похожего на культовый саундтрек «Звёздных войн». Хоть Цур, как и все современные композиторы, безусловно, вдохновляется работами Джона Уильямса, но он не хотел бы, чтобы музыкальное сопровождение Starfield звучало как попытка подражать чему-то более известному.

Как и во всех RPG от Bethesda, в Starfield саундтрек будет соответствовать обстановке, что, согласитесь, важно в проектах, подразумевающих плотное погружение в игровые миры.

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Релиз Starfield состоится в первой половине следующего года.