Как к этому относиться — пока вопрос хороший.

Пока некоторые наши незваные и самоуверенные помощники из соседнего нередакционного раздела повторяют материалы суточной и более давности, в мире происходят действительно свежие события. Например, студия BioWare поделилась некоторой свежей информацией относительно находящейся в производстве Dragon Age Dreadwolf. Если вы в своё время пропустили соответствующий материал, то напомним, что новая игра культовой RPG-серии выйдет именно с таким подзаголовком.

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По словам старшего сценариста Dragon Age Dreadwolf Сильвии Фекетекути и редактора проекта Райана Кормье, с момента выхода Dragon Age Inquisition прошло уже много времени, и, более того, значительная часть игроков либо забыли, что происходило в предыдущих частях, либо вовсе не имеет о них никакого представления.

В связи с этим в студии решили подавать сюжет Dreadwolf таким образом, чтобы данный процесс удовлетворил как бывалых фанатов серии, которые найдут в новинке ответы если не на все, то на многие вопросы, так и новичков. По крайней мере, разработчики пытаются выстроить подачу сюжета так, чтобы не вызвать у новичков отторжение.

Всё это звучит, если говорить откровенно, тревожно. Заигрывания с новой аудиторией в сериях с многолетней историей обычно ни к чему хорошему не приводят, в результате чего расстроенными оказываются как «старички», так и условные новички. Хотелось бы верить, что конкретно в этом случае всё пойдёт по плану разработчиков.

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В детали сюжета авторы проекта не вдаются; известно лишь, что Dread Wolf — это прозвище известного по Inquisition отрицательного персонажа Соласа. Релиз состоится когда-нибудь; пока даже без малейшей конкретики.