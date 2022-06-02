С момента анонса новой части Dragon Age прошло уже три с половиной года. За это время проект оброс слухами, а разработчики из BioWare, занимаясь чем угодно, но не рыночным продвижением будущего проекта, молчали как рыба об лёд. Сегодня, вскоре после соответствующего сообщения от инсайдера Тома Хендерсона, студия наконец-то вышла на связь и объявила о том, что официальное название новинки — Dragon Age Dreadwolf.
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Согласно «лору» Dragon Age, «Ужасный волк» (Dread Wolf) — это прозвище Соласа, весьма такого отрицательного персонажа из Dragon Age Inquisition. Хотя формально этого не подтверждается, но, по всей видимости, играть в новой части культовой серии мы будем именно за него.
Дополнительной информацией касательно Dragon Age Dreadwolf разработчики собираются поделиться уже в течение этого года.