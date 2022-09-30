Авторы показали геймплей за одну из фракций.

На YouTube-канале издательства 3D Realms появился новый видеодневник разработки стратегии Tempest Rising, которую очень многие фанаты жанра называют наследницей легендарной C&C. В плане интерфейса, набора фракций и общего устройства новая игра действительно очень многое перенимает у классики жанра.

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В представленном видеодневнике нам показали игровой процесс за фракцию Сил глобальной обороны, которая напоминает GDI или страны Запада из Red Alert. Комментирует видеоряд ведущий геймдизайнер Брендон Кастил.

Геймдизайнер в ролике рассказывает, что у фракций в Tempest Rising отличий будет больше, чем в классической C&C. Отличительные особенности наблюдаются как в процессе сбора ресурсов, так и в наборе строений.

Авторы грядущей стратегии также признались, что сейчас занимаются доводкой одиночной кампании, а мультиплеер пока отошёл на второй план. Сама Tempest Rising создаётся с прицелом на ПК, что понятно. В момент релиза сюжетная кампания игры предложит геймерам сразиться поочерёдно за две фракции, но всего их будет три.

«Возьмите на себя роль командира мобильного передового миротворческого корпуса Сил глобальной обороны или могучей и отчаянной династии Бури в 2 кампаниях по 15 миссий. Настраивайте армию для каждой миссии по отдельности, ведь, помимо прочего, вам нужно взять под свой контроль таинственные, но крайне полезные лозы Бури, которых становится всё больше на раздираемой войнами Земле. В тени кроется множество других опасностей... а ещё вам предстоит узнать, откуда взялась Буря», — гласит официальное описание проекта.

Ключевые особенности Tempest Rising:

классическое строительство базы в реальном времени с быстрыми и динамичными боями;

три ассиметричные игровые фракции с собственным отношением к экономике и стилем игры;

уникальный набор бойцов у каждой фракции;

две эпических одиночных кампании с видеороликами между миссиями;

режим схватки, пользовательские игры и игры с подбором игроков по системе рейтинга Эло.

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Действие проекта происходит где-то в будущем — на Земле, пережившей ядерный апокалипсис. Остатки человечества ведут сражения за новый ресурс.