Игра должна выйти 2 декабря.

Разработчики из Striking Distance Studios совместно с издательством Krafton представили сюжетный трейлер хоррора The Callisto Protocol, в котором «засветилась» актриса Карен Фукухара (сериал «Пацаны»).

реклама

В небольшом сюжетном ролике нам также показали геймплейные фрагменты с убийством монстров с помощью элементов окружения. Что до Карен Фукухары, то её в игре отведена роль напарницы главного героя.

The Callisto Protocol — сюжетный хоррор с элементами выживания и видом от третьего лица, действие которой происходит через 300 лет в будущем. Игрок возьмет на себя роль Джейкоба Ли — жертвы судьбы, брошенной в тюрьму строгого режима Black Iron, расположенную на спутнике Юпитера, Каллисто.

Когда заключенные начинают превращаться в чудовищных существ, в тюрьме воцаряется паника. Чтобы выжить, Джейкоб должен пробиться в безопасное место и попытаться сбежать из тюрьмы Black Iron. Но перед этим ему придётся раскрыть тёмные и тревожные тайны, спрятанные под поверхностью Каллисто.

Используя уникальное сочетание стрельбы и ближнего боя, Джейкоб должен будет адаптировать свою тактику для борьбы с быстро меняющимися существами, собирая мусор, чтобы разблокировать новое оружие, снаряжение и способности.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз The Callisto Protocol должен состояться 2 декабря на ПК и консолях.