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Новости Software Игнатий Колыско
Видео: сюжетно-геймплейный трейлер хоррора The Callisto Protocol с актрисой из сериала «Пацаны»
Игра должна выйти 2 декабря.
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Разработчики из Striking Distance Studios совместно с издательством Krafton представили сюжетный трейлер хоррора The Callisto Protocol, в котором «засветилась» актриса Карен Фукухара (сериал «Пацаны»).

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В небольшом сюжетном ролике нам также показали геймплейные фрагменты с убийством монстров с помощью элементов окружения. Что до Карен Фукухары, то её в игре отведена роль напарницы главного героя.

The Callisto Protocol — сюжетный хоррор с элементами выживания и видом от третьего лица, действие которой происходит через 300 лет в будущем. Игрок возьмет на себя роль Джейкоба Ли — жертвы судьбы, брошенной в тюрьму строгого режима Black Iron, расположенную на спутнике Юпитера, Каллисто.

Когда заключенные начинают превращаться в чудовищных существ, в тюрьме воцаряется паника. Чтобы выжить, Джейкоб должен пробиться в безопасное место и попытаться сбежать из тюрьмы Black Iron. Но перед этим ему придётся раскрыть тёмные и тревожные тайны, спрятанные под поверхностью Каллисто.

Используя уникальное сочетание стрельбы и ближнего боя, Джейкоб должен будет адаптировать свою тактику для борьбы с быстро меняющимися существами, собирая мусор, чтобы разблокировать новое оружие, снаряжение и способности.

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Релиз The Callisto Protocol должен состояться 2 декабря на ПК и консолях.

#the callisto protocol #krafton #striking distance studios
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