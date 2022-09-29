Впрочем, для нас это всё просто информационный фон.

World of Warcraft продолжает развиваться и радовать своих фанатов, а анонсированное в этом году крупное дополнение Dragonflight сегодня наконец-то обзавелось точной датой выхода. Отправиться на новый, ранее закрытый для простых смертных регион Азерота под названием Драконьи острова, можно будет уже 28 ноября. Сопутствующий видеоролик прилагается.

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Вместе с новой локацией в Dragonflight появится и новая раса персонажей — драктиры. Также заявлены переработанная система талантов, усовершенствованный интерфейс, общий подъём уровня персонажа и многое другое.

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При очень большом желании в Battle.net можно оформить на Dragonflight предварительный заказ, но только помните: в России Blizzard (вместе с остальным холдингом Activision Blizzard) полностью приостановила продажи, так что если вы хотите получить лицензию, то делать это необходимо на новой учётной записи, у которой будет сформирован «несанкционный» регион, и оплачивать покупки с помощью доступных в выбранном регионе способов. В идеале — одна из стран СНГ, где работают такие привычные сервисы, как QIWI. Ну, или просить друзей из СНГ отправить вам игру в качестве подарка, если данную опцию ещё не «прикрыли».