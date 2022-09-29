Кто ж продастся за 13 миллиардов? Ну, именно столько за издательство собирается выложить Savvy Gaming Group.

Саудовская Аравия уже давненько посматривает в сторону игровой индустрии. Дело, если к нему подходить с головой и с учётом современных тенденций, прибыльное, причём может переходить к доходности в течение весьма короткого срока, да и де-факто лидер государства, наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, будучи весьма молодым человеком, проявляет интерес к современным сферам деятельности. И вот, как сообщает издание Reuters, в перспективе саудовское правительство через конгломерат Savvy Gaming Group собирается вложить в игровую индустрию $37,8 млрд.

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Из данной суммы конгломерат планирует потратить порядка $13 млрд на приобретение одного из крупных издателей. Сами представители Savvy Gaming Group называют его «ведущим» в своей сфере. О каком таком «ведущем» издательстве, готовом уйти под чужой контроль за $13 млрд, что, вообще-то, не так уж много в масштабах индустрии, идёт речь, неясно.

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Остальная, львиная доля суммы, пойдёт на приобретение миноритарных долей в крупных игровых компаниях. Стоит отметить, что руки Savvy Gaming Group ранее уже добрались до таких всемирно известных игровых компаний, как EA, Activision Blizzard и даже Take-Two Interactive. Конгломерат владеет небольшими долями в каждой из них.