Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Саудовская Аравия собирается инвестировать в игровую индустрию около $38 млрд, в том числе купить одного из крупных издателей
Кто ж продастся за 13 миллиардов? Ну, именно столько за издательство собирается выложить Savvy Gaming Group.
рекомендации
RTX 3080 - цена РУХНУЛА. Смотри
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр

Саудовская Аравия уже давненько посматривает в сторону игровой индустрии. Дело, если к нему подходить с головой и с учётом современных тенденций, прибыльное, причём может переходить к доходности в течение весьма короткого срока, да и де-факто лидер государства, наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, будучи весьма молодым человеком, проявляет интерес к современным сферам деятельности. И вот, как сообщает издание Reuters, в перспективе саудовское правительство через конгломерат Savvy Gaming Group собирается вложить в игровую индустрию $37,8 млрд.

реклама

Из данной суммы конгломерат планирует потратить порядка $13 млрд на приобретение одного из крупных издателей. Сами представители Savvy Gaming Group называют его «ведущим» в своей сфере. О каком таком «ведущем» издательстве, готовом уйти под чужой контроль за $13 млрд, что, вообще-то, не так уж много в масштабах индустрии, идёт речь, неясно.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Остальная, львиная доля суммы, пойдёт на приобретение миноритарных долей в крупных игровых компаниях. Стоит отметить, что руки Savvy Gaming Group ранее уже добрались до таких всемирно известных игровых компаний, как EA, Activision Blizzard и даже Take-Two Interactive. Конгломерат владеет небольшими долями в каждой из них.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Кто больше всех пострадает из-за выведенных из строя Северных потоков
48
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
512
Как проходит мобилизация в РФ – молодёжь убегает в Казахстан, а военкомы отлавливают уклонистов
164
10 малоизвестных, полезных, бесплатных и компактных утилит для Windows 10 и 11. Часть 5
6
Покупка игровой видеокарты у майнера – за и против
32
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
85
Мои впечатления от открытой беты Modern Warfare 2
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MEG Z690I Unify
4
Китайский марсоход Zhurong исследует дно древнего океана в бассейне равнины Утопия
+
Графический редактор Krita - свобода и функционал
4

Сейчас обсуждают

Бехруз Хамро
20:59
Чудес не было никогда так и не будет Дурачье
Эфир почти перестал генерировать новые монеты, а новый альткоин Ethereum PoW никому не нужен
Александр Дедок
20:57
Заглотик, i3-10100f 5600 + мат плата на него 4000 итого 9600. Вот это для экономного студента. Если новое в магазине брать. 2*8 памяти - плюс 3500, кулер башенка 700р Итого вся платформа проц мат плат...
Компьютер для бедного студента – 6 процессоров для экономных геймеров по разумным ценам
Роман Ефимочкин
20:50
Это закономерный финал облачного гаминга.
Google закрывает свой облачный игровой сервис Stadia — он перестанет работать уже 18 января 2023 года
Yilec
20:45
Еще одна могильная плита на кладбище проектов гоогле.
Google закрывает свой облачный игровой сервис Stadia — он перестанет работать уже 18 января 2023 года
Гоогле Гооглев
20:45
С огнём играют
CRISPR: ЦРУ инвестирует средства в технологию воскрешения шерстистых мамонтов
Гоогле Гооглев
20:43
А как же, анонимно
Централизованные криптовалютные биржи могут заблокировать пользователей из России
MEX-74
20:41
Разведка решает, а не хаймарс. Хаймарс это просто пусковая установка на грузовике, с ракетами летящими по координатам. В Ираке советские Scad-ы точно также кошмарили армию США, выедет откуда то из п...
Насколько эффективна HIMARS в реальном бою – украинские военные разочарованы американской РСЗО
Евгений Шрайнер
20:36
Узко мыслите. А вот выводить, по госпрограмме детей для состоятельных граждан. Которые будут здоровыми, устойчивы к заболеваниям (был же Китайский ученых которых сделал детей устойчивых в ВИЧ, добавил...
CRISPR: ЦРУ инвестирует средства в технологию воскрешения шерстистых мамонтов
cibershot
20:30
Хоть что то полезное от Санкций. Давно пора блочить крипту в России
Централизованные криптовалютные биржи могут заблокировать пользователей из России
Dmitry Mitry
20:29
Пробег по трассе это заявленный производителем пробег/2. Доказано многочисленными ютуб тестировщиками тесл, вставших на пол дороги.
Tata Motors представила мини-электромобиль Tiago.ev стоимостью всего 10 000 долларов США
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем