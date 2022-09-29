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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Новые детали о ходе разработки ремейка Dead Space
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Компания Electronic Arts опубликовала у себя на сайте первый выпуск цикла «Dead Space с изнанки», в рамках которого ключевые сотрудники студии Motive будут раскрывать различные детали о ходе создания ремейка хоррора.

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Так, старший продюсер Филипп Дюшарм заявил, что сотрудники Motive уважительно относятся к оригиналу, поэтому поставили перед собой важную цель — передать дух первоисточника, сохранив всего его ключевые особенности. Нововведения в игре тоже будут, они должны понравиться как давним фанатам жанра и конкретно этого сериала, так и новичкам.

А вот креативный директор Роман Кампос Ориола рассказал, что разработчики попробуют сделать так, чтобы во время прохождения игры люди, которые хорошо знают оригинал, испытали те же эмоции, что и при первом знакомстве.

Тут на помощь придёт группа опытных фанатов Dead Space, которые раз в шесть недель посещали студию и пытались оценивать работу сотрудников Motive. В обновлённую версию Dead Space добавят некоторые сюжетные детали из второй и третьей частей, а также из комиксов. Для большего погружения авторы ремейка собираются «вживую» показать тех персонажей, которых игрок раньше слышал только через аудиозаписи. Наконец, использование движка Frostbite позволило девелоперам «прокачать» ИИ, анимации и графику.

Переиздание хоррора получит несколько побочных миссий, которые должны глубже раскрыть историю Николь, девушки Айзека Кларка. Во время выполнения таких заданий игрок сможет узнать, что происходило с пассией главного героя во время начала эпидемии, превращающей людей в некроморфов.

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Ремейк Dead Space поступит в продажу 27 января 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и S.

#electronic arts #dead space #motive
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