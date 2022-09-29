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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Шутер World War 3 перешёл в стадию открытого бета-тестирования
Ирония во всём этом уже зашкаливает.
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В своё время сетевой шутер World War 3 в стиле игр серии Battlefield с треском провалился. Далее последовали массированные переделки, но сам проект параллельно продолжал кое-как существовать. Очевидно, «кое-как» разработчиков не устраивает, поэтому сегодня началось открытое бета-тестирование игры без необходимости вкладывать в неё деньги. Формально перед нами просто условно-бесплатный ранний доступ, но раз уж разработчикам психологически удобнее именовать это открытой «бетой», то так тому и быть.

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Как вы прекрасно понимаете из названия проекта, он повествует о гипотетическом глобальном конфликте, который почему-то не привёл к полному уничтожению цивилизации в ядерном инферно, а перешёл в формат «Второй мировой» в современном сеттинге. Геймерам доступны различные реально существующие локации, включая участки Берлина, Варшавы и Москвы, а также огромный список вооружения, техники и экипировки.

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#the farm 51 #world war 3
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