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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ужастик Scorn выйдет чуть раньше, чем планировалось
А что, так можно было, да? Только другим не рассказывайте.
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Во времена, когда разработчики игр повально под записанными под копирку предлогами откладывают релизы своих проектов на недели, а в особо запущенных случаях — на месяцы, причём, по несколько раз подряд, разработчики из Ebb Software решили пойти по другому пути. Релиз хоррора Scorn не состоится в указанный ранее день — вместо этого авторы решили выпустить своё творение на неделю раньше: 14 октября.

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Напомним, что в Scorn мы попадаем в мрачное искажённое измерение, где всюду разгуливают агрессивные оппоненты, а местные локации битком набиты опасностями и преградами, преодоление которых будет раскрывать вам детали сюжета, которые впоследствии предстоит соединить в цельную цепочку.

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Проект создаётся для PC и Xbox Series.

#scorn #ebb software
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