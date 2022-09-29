Во времена, когда разработчики игр повально под записанными под копирку предлогами откладывают релизы своих проектов на недели, а в особо запущенных случаях — на месяцы, причём, по несколько раз подряд, разработчики из Ebb Software решили пойти по другому пути. Релиз хоррора Scorn не состоится в указанный ранее день — вместо этого авторы решили выпустить своё творение на неделю раньше: 14 октября.
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Напомним, что в Scorn мы попадаем в мрачное искажённое измерение, где всюду разгуливают агрессивные оппоненты, а местные локации битком набиты опасностями и преградами, преодоление которых будет раскрывать вам детали сюжета, которые впоследствии предстоит соединить в цельную цепочку.
Проект создаётся для PC и Xbox Series.