Похожая утечка уже происходила летом, но тогда никаких анонсов не последовало.

Информация о том, что экшен Returnal про петлю времени готовится к избавлению от статуса PlayStation-эксклюзива и собирается выйти на PC, уже так давно путешествует по Сети, что сомнений в реальности существования такой версии данного проекта уже практически не остаётся. В конце лета на просторах интернета уже можно было наткнуться на скриншот с демонстрацией меню графических настроек PC-версии Returnal, теперь же появилась вторая аналогичная утечка.

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Судя по просочившейся информации, PC-версия Returnal обладает богатыми графическими настройками и будет поддерживать, в том числе, трассировку лучей для улучшения теней и освещения, а также технологии масштабирования NVIDIA DLSS и AMD FSR.

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Никаких сроков, не говоря уже о точной дате, в Сеть пока не утекло, но одно можно сказать с определённой долей уверенности: запуск PC-версии Returnal состоится в обозримой перспективе. Не так давно упоминания данного проекта находили в базе данных Steam, а если какая-то игра туда и попадает, то, как понимаете, ни о какой случайности в этом случае речи идти не может.