Ну, как официально: один из каналов PlayStation опубликовал соответствующий ролик раньше срока.

Слухи о том, что Sackboy A Big Adventure, весьма неплохое по своей сути ответвление LittleBigPlanet, рано или поздно заглянет на персональные компьютеры, гуляют по Сети ещё как минимум с прошлого года. Неделю назад у этих слухов появилось первое внушительное «подтверждение» с появлением проекта в базе данных Steam, ну а сегодня информация уже была официально подтверждена с помощью опубликованного раньше срока видеоролика от латиноамериканского YouTube-канала PlayStation.

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Согласно указанной в видеоролике и в его описании информации, запуск компьютерной версии Sackboy A Big Adventure должен состояться 27 октября. Это будет четверг, что весьма нетипично для новых или «новых» релизов, но учитывая тот факт, что перед нами проект отнюдь не высокого уровня бюджета, ничего странного в данном обстоятельстве нет.

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Как следует из видеоролика, из серьёзных технологий PC-версия Sackboy A Big Adventure порадует как минимум поддержкой «умного» сглаживания NVIDIA DLSS, позволяющего не выбирать между качеством и производительностью и иметь сразу и то, и другое.