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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Сиквел симулятора сборщика ПК выйдет через две недели
Анонс весной, релиз осенью. Причём того же года! Вот такое мы одобряем.
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В своё время инди-разработчикам пришла в голову гениальная идея: а что, если сделать игру PC Building Simulator, в которой пользователи смогут виртуально собирать компьютеры своей мечты? На фоне происходившего тогда майнинг-бума и видеокарт, цены на которые били все самые безумные рекорды, с помощью данного проекта можно было неплохо так уходить от суровой реальности. Весной этого года разработчики анонсировали сиквел — PC Building Simulator 2, а сегодня сообщили о том, что начать устанавливать виртуальные процессоры в виртуальные гнёзда в материнских платах можно будет уже с 12 октября.

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Стоит отметить, что сиквел в плане игрового процесса полностью повторяет оригинал. Изменения коснулись разве что некоторых аспектов геймплея и расширения ассортимента компьютерного «железа». Всего, по словам разработчиков, в PC Building Simulator 2 будет доступно свыше 1200 различного «хардвара» как от именитых производителей, так и от малоизвестных.

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Проект является эксклюзивом для Epic Games Store, что, вероятно, для многих станет отталкивающим фактором.

#epic games store #pc building simulator #pc building simulator 2
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