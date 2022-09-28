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Новости Software Игнатий Колыско
Cloudflare представила замену стандартной «капчи», которая больше не будет просить искать светофоры и пешеходные переходы
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Компания Cloudflare представила принципиально иную замену «капчи» (CAPTCHA), которая получила название Turnstile. В данный момент технология проходит открытое тестирование, она должна упростить для пользователей посещение сайтов, запрашивающих проверку на предмет того, заходит ли на сайт человек или бот.

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Разработчики из Cloudflare рассказали, что занялись созданием альтернативы «капчи», поскольку смогли выяснить, что на прохождение проверки в настоящее время уходит около 32 секунд. Новейшая Turnstile не будет требовать от пользователя искать на картинках лесенки или светофоры, вводить слова и заниматься другими странными вещами. Вместо этого технология будет автоматически определять поведение пользователя по активности в браузере.

Представители Cloudflare сразу дали понять, что Turnstile не будет получать от устройства пользователя никаких личных данных. Информация о посещении сайтов браться не будет, а передача самого запроса шифруется. Среднее время проверки с использованием новой технологии должно сократиться до одной секунды.

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В рамках открытого тестирования технологии Turnstile можно зайти на сайт Cloudflare, получить доступ к API для интеграции в любой веб-продукт. Сроки внедрения окончательной версии Turnstile будут объявлены позже.

#cloudflare #капча #turnstile
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