Компания Cloudflare представила принципиально иную замену «капчи» (CAPTCHA), которая получила название Turnstile. В данный момент технология проходит открытое тестирование, она должна упростить для пользователей посещение сайтов, запрашивающих проверку на предмет того, заходит ли на сайт человек или бот.
реклама
Разработчики из Cloudflare рассказали, что занялись созданием альтернативы «капчи», поскольку смогли выяснить, что на прохождение проверки в настоящее время уходит около 32 секунд. Новейшая Turnstile не будет требовать от пользователя искать на картинках лесенки или светофоры, вводить слова и заниматься другими странными вещами. Вместо этого технология будет автоматически определять поведение пользователя по активности в браузере.
Представители Cloudflare сразу дали понять, что Turnstile не будет получать от устройства пользователя никаких личных данных. Информация о посещении сайтов браться не будет, а передача самого запроса шифруется. Среднее время проверки с использованием новой технологии должно сократиться до одной секунды.
В рамках открытого тестирования технологии Turnstile можно зайти на сайт Cloudflare, получить доступ к API для интеграции в любой веб-продукт. Сроки внедрения окончательной версии Turnstile будут объявлены позже.