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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Официальный анонс Wild Hearts — «охотничьей» игры в антураже фэнтезийной Японии
Игра уже получила точную дату релиза.
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Компании Electronic Arts, Koei Tecmo и Omega Force, как и было обещано ранее, официально представили «охотничью» игру Wild Hearts. Анонс проекта был сопровождён отдельным геймплейным трейлером, демонстрирующим некоторые его особенности.

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В представленном ролике нам показали крупных существ, с которыми сражаются охотники, используя специальные изобретения и магию. Авторы рассказали, что поиграть в Wild Hearts можно как в одиночку, так и в компании с двумя друзьями — обещают наличие кроссплея между всеми платформами.

Как правило, для подобных «охотничьих» игр разработчики проектирую полноценный открытый мир, но не в этот раз. Вместо огромной локации будет предложена для изучения карта, разделённая на большие зоны, которые можно свободно исследовать.

Разработкой Wild Hearts занимается студия Omega Force, которая ранее работала над проектами серии Dynasty Warriors и Samurai Warriors. В отношении анонсированной «охотничьей игры ещё важно знать, что это первый продукт от Electronic Arts, который не выйдет на PS4 и Xbox One. К тому же, базовый ценник для неё уже новый — 70 долларов. Само издательство заключило партнёрское соглашение с разработчиками в рамках программы EA Originals.

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Релиз Wild Hearts должен состояться 17 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X и S, а также на ПК (Origin, Steam и Epic Games Store).

#electronic arts #koei tecmo #wild hearts #omega force
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