Игра уже получила точную дату релиза.

Компании Electronic Arts, Koei Tecmo и Omega Force, как и было обещано ранее, официально представили «охотничью» игру Wild Hearts. Анонс проекта был сопровождён отдельным геймплейным трейлером, демонстрирующим некоторые его особенности.

реклама

В представленном ролике нам показали крупных существ, с которыми сражаются охотники, используя специальные изобретения и магию. Авторы рассказали, что поиграть в Wild Hearts можно как в одиночку, так и в компании с двумя друзьями — обещают наличие кроссплея между всеми платформами.

Как правило, для подобных «охотничьих» игр разработчики проектирую полноценный открытый мир, но не в этот раз. Вместо огромной локации будет предложена для изучения карта, разделённая на большие зоны, которые можно свободно исследовать.

Разработкой Wild Hearts занимается студия Omega Force, которая ранее работала над проектами серии Dynasty Warriors и Samurai Warriors. В отношении анонсированной «охотничьей игры ещё важно знать, что это первый продукт от Electronic Arts, который не выйдет на PS4 и Xbox One. К тому же, базовый ценник для неё уже новый — 70 долларов. Само издательство заключило партнёрское соглашение с разработчиками в рамках программы EA Originals.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Релиз Wild Hearts должен состояться 17 февраля 2023 года на PS5, Xbox Series X и S, а также на ПК (Origin, Steam и Epic Games Store).