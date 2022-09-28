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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Британские санкции стали причиной удаления сервисов VK из магазина App Store
Но санкции «не должны распространяться на простых людей», правда же?
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Издание The Verge со ссылкой на представителя Apple Адама Дему рассказало, почему приложения сервисов VK были удалены из App Store. Оказывается, купертинская компания пошла на такой непопулярный шаг из-за британских санкций.

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В самой Apple пояснили, что приложения VK «продвигаются компанией, в которой большинство управленцев и владельцев попали под санкции правительства Великобритании». Руководство IT-гиганта приняло решение их «соблюдать».

Также представитель Apple уточнил, что сервисы VK недоступны в App Store всех стран, но пользоваться уже скачанными приложениями по-прежнему можно. Напомним, вчера, 27 сентября, стало известно, что приложения социальной сети «ВКонтакте», почтовый клиент Mail.ru и другие программы VK были удалены из App Store.

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Компания VK прокомментировала эту непростую ситуацию следующим образом: «VK подтверждает, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в App Store. Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple. Сервисы VK, установленные на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме».

#вконтакте #отечественное по #vk #app store
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