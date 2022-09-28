Но санкции «не должны распространяться на простых людей», правда же?

Издание The Verge со ссылкой на представителя Apple Адама Дему рассказало, почему приложения сервисов VK были удалены из App Store. Оказывается, купертинская компания пошла на такой непопулярный шаг из-за британских санкций.

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В самой Apple пояснили, что приложения VK «продвигаются компанией, в которой большинство управленцев и владельцев попали под санкции правительства Великобритании». Руководство IT-гиганта приняло решение их «соблюдать».

Также представитель Apple уточнил, что сервисы VK недоступны в App Store всех стран, но пользоваться уже скачанными приложениями по-прежнему можно. Напомним, вчера, 27 сентября, стало известно, что приложения социальной сети «ВКонтакте», почтовый клиент Mail.ru и другие программы VK были удалены из App Store.

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Компания VK прокомментировала эту непростую ситуацию следующим образом: «VK подтверждает, что Apple заблокировала несколько приложений компании, на настоящий момент они недоступны в App Store. Компания направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple. Сервисы VK, установленные на смартфонах пользователей, продолжают работать в обычном режиме».