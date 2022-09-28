На самом деле, сомневаться — это естественно.

К сожалению, частота осуществления террористических актов в отношении детей в школах в России увеличивается. И каждый раз, когда случается очередная трагедия, начинаются ускоренные поиски виноватых. Так уж сложилось, что в некоторых консерваторских властных кругах то и дело начинают видеть источник проблемы в видеоиграх, с чем, конечно, попросту невозможно согласиться. Не собираются с этим соглашаться и в Федерации компьютерного спорта России.

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Как отметил президент Федерации Дмитрий Смит, компьютерные игры не могли сыграть основную роль в том, что произошло в Ижевске. По его словам, вместо того чтобы искать простые ответы и решения, нужно детально разобраться в том, как вообще получилось, что человек, состоявший на учёте и имевший психические отклонения, вообще смог откуда-то взять оружие.

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С другой стороны, Смит отметил, что видеоиграм следует присваивать обязательную к исполнению возрастную маркировку. В качестве примера Смит привёл Китай, где данная практика уже давно реализована. В России же, как замечает Смит, все возрастные рейтинги носят исключительно рекомендательный характер.