С выходом процессоров 13-го поколения действие программы расширится.

Компания Intel анонсировала программу под названием Unison, которая предназначена для подключения смартфонов под управлением iOS и Android к компьютерам на процессорах Intel. При её запуске основные функции мобильных устройств оказываются доступны прямо на ПК.

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В описании к Unison указывается, что после нехитрой процедуры привязки программа открывает на ПК доступ к четырём основным функциям телефона: совершение и приём звонков, обмен фотографиями и файлами (они отображаются в специальной галерее Unison на ПК), получение и отправка текстовых сообщений, а также получение прочих уведомлений с возможностью ответить на них в определённых случаях.

В рамках вчерашней презентации Intel вице-президент компании по мобильным инновациям Джош Ньюман отметил, что из-з наложенных Apple ограничений некоторые функции Unison при подключении к iPhone окажутся «незначительно ограничены». Это касается обмена текстовыми сообщениями, а также возможности управлять уведомлениями приложений от сторонних разработчиков.

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В момент анонса программы Unison было объявлено, что воспользоваться ей можно будет на некоторых ноутбука с предустановленными процессорами 12-го поколения от производителей Acer, HP и Lenovo в рамках программы Intel Evo. С появлением компьютеров на базе процессоров Intel 13-го поколения доступность программы Unison расширится.