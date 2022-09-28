Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Intel представила Unison — программу для синхронизации телефонов на базе iOS и Android с ПК
С выходом процессоров 13-го поколения действие программы расширится.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Компания Intel анонсировала программу под названием Unison, которая предназначена для подключения смартфонов под управлением iOS и Android к компьютерам на процессорах Intel. При её запуске основные функции мобильных устройств оказываются доступны прямо на ПК.

реклама

В описании к Unison указывается, что после нехитрой процедуры привязки программа открывает на ПК доступ к четырём основным функциям телефона: совершение и приём звонков, обмен фотографиями и файлами (они отображаются в специальной галерее Unison на ПК), получение и отправка текстовых сообщений, а также получение прочих уведомлений с возможностью ответить на них в определённых случаях.

В рамках вчерашней презентации Intel вице-президент компании по мобильным инновациям Джош Ньюман отметил, что из-з наложенных Apple ограничений некоторые функции Unison при подключении к iPhone окажутся «незначительно ограничены». Это касается обмена текстовыми сообщениями, а также возможности управлять уведомлениями приложений от сторонних разработчиков.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В момент анонса программы Unison было объявлено, что воспользоваться ей можно будет на некоторых ноутбука с предустановленными процессорами 12-го поколения от производителей Acer, HP и Lenovo в рамках программы Intel Evo. С появлением компьютеров на базе процессоров Intel 13-го поколения доступность программы Unison расширится.

#intel #unison
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Samsung попытается заинтересовать своим 3-нм техпроцессом компании AMD и Qualcomm
Intel анонсировала процессоры 13-го поколения Raptor Lake: до 58 % быстрее AMD Ryzen 9 5950X в играх и до 69 % — в приложениях
Обзоры топовых видеокарт Intel Arc начнут выходить с 5 октября
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
101
Историки рассказали о бесшумном револьвере НКВД СССР, который стрелял спиртовыми патронами
15
Покупка игровой видеокарты у майнера – за и против
20
Что будет с курсом рубля этой зимой – финансовые эксперты из РФ ожидают падения до 75 р за 1 доллар
21
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
13
Metal: Hellsinger: металлический ад
4
Китайский марсоход Zhurong исследует дно древнего океана в бассейне равнины Утопия
+
Мои впечатления от открытой беты Modern Warfare 2
+

Сейчас обсуждают

Stupid Miner
15:08
Эта древняя игра лучшее что было у бф. Бф2 и 4 тоже хороши .
Релиз модификации BF3: Reality Mod запланирован на 17 июля
Дмитрий Юфа
11:50
Думать нужно всегда, друг мой.
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
OgoGoLog
11:49
Я тебе факт озвучил - мне думать об этом не нужно.
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
boldebouillie
11:49
Не ссы, сдохнешь не больно, жирдяй
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
Дмитрий Юфа
11:49
ЯО это пугалки. А мобилизация уже едёт. Задумайся!
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
Вежливый CAESAR
11:48
в Сети показали мобилизованных в Севастополе t.me/operativnoZSU_chat/95981
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
ихихи
11:48
Какой удар в псину!
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
OgoGoLog
11:48
Если мне придёт, то по Украине уже отработают ТЯО. Только тогда.
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
Дмитрий Юфа
11:47
Нет, серьёзно. Вот придет тебе повестка. Что ты будешь делать? За меня не переживай, я уже 20 лет в ЕС.
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
Сева Шевченко
11:47
Я имею в виду похождения бравого солдата Швейка
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем