Хоть она и кому-то не нравится.

Игр в жанре зомби-экшенов за последние годы вышло столько, и названия у них столь однообразные, что нетрудно начать путаться во всём этом богатстве. Разработчики Dead Island 2 из студии Dambuster, впрочем, гнаться за сенсациями и новизной не станет. Напротив: Dead Island 2 будет во многих основных аспектах похожа на первую часть — например, в сиквеле будет ломаться оружие, несмотря на тот факт, что многие считают этот геймплейный элемент лишним.

реклама

По словам арт-директора Dead Island 2 Адама Олсона и дизайн-директора Адама Дакетта, сделано это, во-первых, в целях баланса, а во-вторых, ради реалистичности. Вопрос баланса разработчики формулируют примерно так: если у стрелкового оружия есть ограничения в виде боеприпасов, которые не так-то просто раздобыть, то у оружия ближнего боя должен быть некий потолок прочности, по достижении которого условный тесак приходит в негодность.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Напомним, что Dead Island 2 после многих лет проблем и смен студий-разработчиков была повторно анонсирована в конце лета. Действие новинки развернётся в охваченном вирусом Лос-Анджелесе, а её релиз запланирован на 3 февраля.