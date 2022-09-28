Игр в жанре зомби-экшенов за последние годы вышло столько, и названия у них столь однообразные, что нетрудно начать путаться во всём этом богатстве. Разработчики Dead Island 2 из студии Dambuster, впрочем, гнаться за сенсациями и новизной не станет. Напротив: Dead Island 2 будет во многих основных аспектах похожа на первую часть — например, в сиквеле будет ломаться оружие, несмотря на тот факт, что многие считают этот геймплейный элемент лишним.
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По словам арт-директора Dead Island 2 Адама Олсона и дизайн-директора Адама Дакетта, сделано это, во-первых, в целях баланса, а во-вторых, ради реалистичности. Вопрос баланса разработчики формулируют примерно так: если у стрелкового оружия есть ограничения в виде боеприпасов, которые не так-то просто раздобыть, то у оружия ближнего боя должен быть некий потолок прочности, по достижении которого условный тесак приходит в негодность.
Напомним, что Dead Island 2 после многих лет проблем и смен студий-разработчиков была повторно анонсирована в конце лета. Действие новинки развернётся в охваченном вирусом Лос-Анджелесе, а её релиз запланирован на 3 февраля.