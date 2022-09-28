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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard положительно смотрит на идею кроссоверов Overwatch 2 с другими играми
Данная практика уже применяется чуть ли не во всех играх-сервисах.
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В период своего расцвета Blizzard была на острие игропрома и задавала темп его развития для последующих разработчиков. В наши дни, к сожалению, всё полностью изменилось, и Blizzard теперь выступает в качестве вечной догоняющей. Например, компания только в этому году решилась перевести Overwatch (теперь Overwatch 2) на условно-бесплатную модель распространения и отказаться от контейнеров со случайным косметическим содержимым в пользу применяемого повсеместно на протяжении уже многих лет боевого пропуска.

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Кроме того, Blizzard отказывалась проводить в Overwatch различные кроссоверы и «коллабы», но с приходом нового руководства и этот аспект современного игропрома будет пересмотрен. Так, например, коммерческий директор Blizzard Джон Спектор положительно отозвался о возможном проведении в Overwatch 2 различных акций-сотрудничеств. По крайней мере, компания заинтересована в подобных активностях.

Главное, уточняет Спектор, чтобы подобные «кроссоверы» органично вписывались в мир Overwatch, а не выглядели просто как реклама одной игры силами другой.

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Ранний релиз (без PvE, только мультиплеер) Overwatch 2 назначен на 4 октября.

#blizzard #overwatch 2
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