Данная практика уже применяется чуть ли не во всех играх-сервисах.

В период своего расцвета Blizzard была на острие игропрома и задавала темп его развития для последующих разработчиков. В наши дни, к сожалению, всё полностью изменилось, и Blizzard теперь выступает в качестве вечной догоняющей. Например, компания только в этому году решилась перевести Overwatch (теперь Overwatch 2) на условно-бесплатную модель распространения и отказаться от контейнеров со случайным косметическим содержимым в пользу применяемого повсеместно на протяжении уже многих лет боевого пропуска.

реклама

Кроме того, Blizzard отказывалась проводить в Overwatch различные кроссоверы и «коллабы», но с приходом нового руководства и этот аспект современного игропрома будет пересмотрен. Так, например, коммерческий директор Blizzard Джон Спектор положительно отозвался о возможном проведении в Overwatch 2 различных акций-сотрудничеств. По крайней мере, компания заинтересована в подобных активностях.

Главное, уточняет Спектор, чтобы подобные «кроссоверы» органично вписывались в мир Overwatch, а не выглядели просто как реклама одной игры силами другой.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Ранний релиз (без PvE, только мультиплеер) Overwatch 2 назначен на 4 октября.