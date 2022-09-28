Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
В Сети появляются новые намёки на работу FromSoftware над следующей Armored Core
Время от времени они возникают на протяжении уже шести лет.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 ASUS - цена идет к 30 тр
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

В арсенале студии FromSoftware представлены не только многочисленные «соулслайки», но и вполне оригинальные во всех аспектах проекты — например, серия Armored Core. Слухи о том, что данная франшиза в перспективе получит продолжение, гуляют по Сети уже на протяжении шести лет, и вот, возможно, мы получили их первое частичное подтверждение.

реклама

Внимательные журналисты портала Tech4Gamers обратили внимание на то, что в вакансиях FromSoftware появилась новая позиция. В ней указано, что соискатель должен разбираться в дизайне механических устройств. Кроме того, FromSoftware ищет специалистов в области моделирования окружающей среды; надо полагать, в соответствующем антураже, хотя конкретных упоминаний чего-либо научно-фантастического конкретно в данной вакансии не представлено.

Стоит отметить, что данные слухи звучат вполне правдоподобно: FromSoftware сейчас явно занимается чем-то, что не связано с её уже выпущенными играми. Даже Elden Ring пока остаётся без внушительного дополнительного контента.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Последняя крупная игра серии — Armored Core V — вышла в 2012 году. Очевидно, что пора уже выпускать что-то новенькое.

#fromsoftware
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Sony и Tencent увеличили свою суммарную долю в студии FromSoftware до 30,4 %
Инсайдер намекнул, что новостей о Bloodborne в обозримой перспективе можно не ждать
На серверах PC-версии Dark Souls III снова произошёл сбой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
101
Историки рассказали о бесшумном револьвере НКВД СССР, который стрелял спиртовыми патронами
15
Покупка игровой видеокарты у майнера – за и против
20
Что будет с курсом рубля этой зимой – финансовые эксперты из РФ ожидают падения до 75 р за 1 доллар
21
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
13
Metal: Hellsinger: металлический ад
4
Китайский марсоход Zhurong исследует дно древнего океана в бассейне равнины Утопия
+
Мои впечатления от открытой беты Modern Warfare 2
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Юфа
11:50
Думать нужно всегда, друг мой.
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
OgoGoLog
11:49
Я тебе факт озвучил - мне думать об этом не нужно.
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
boldebouillie
11:49
Не ссы, сдохнешь не больно, жирдяй
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
Дмитрий Юфа
11:49
ЯО это пугалки. А мобилизация уже едёт. Задумайся!
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
Вежливый CAESAR
11:48
в Сети показали мобилизованных в Севастополе t.me/operativnoZSU_chat/95981
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
ихихи
11:48
Какой удар в псину!
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
OgoGoLog
11:48
Если мне придёт, то по Украине уже отработают ТЯО. Только тогда.
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
Дмитрий Юфа
11:47
Нет, серьёзно. Вот придет тебе повестка. Что ты будешь делать? За меня не переживай, я уже 20 лет в ЕС.
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
Сева Шевченко
11:47
Я имею в виду похождения бравого солдата Швейка
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
Вежливый CAESAR
11:46
Террорист Пушилин заявил о намерениях оккупировать всю территорию Донбасса
Почему мы должны отказаться от зарубежных компьютерных комплектующих и перейти на отечественные
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем