Время от времени они возникают на протяжении уже шести лет.

В арсенале студии FromSoftware представлены не только многочисленные «соулслайки», но и вполне оригинальные во всех аспектах проекты — например, серия Armored Core. Слухи о том, что данная франшиза в перспективе получит продолжение, гуляют по Сети уже на протяжении шести лет, и вот, возможно, мы получили их первое частичное подтверждение.

реклама

Внимательные журналисты портала Tech4Gamers обратили внимание на то, что в вакансиях FromSoftware появилась новая позиция. В ней указано, что соискатель должен разбираться в дизайне механических устройств. Кроме того, FromSoftware ищет специалистов в области моделирования окружающей среды; надо полагать, в соответствующем антураже, хотя конкретных упоминаний чего-либо научно-фантастического конкретно в данной вакансии не представлено.

Стоит отметить, что данные слухи звучат вполне правдоподобно: FromSoftware сейчас явно занимается чем-то, что не связано с её уже выпущенными играми. Даже Elden Ring пока остаётся без внушительного дополнительного контента.

рекомендации 3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Последняя крупная игра серии — Armored Core V — вышла в 2012 году. Очевидно, что пора уже выпускать что-то новенькое.