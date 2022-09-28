Крупнейшей в плане привлечённого онлайна, естественно. В остальном — типичная «бетка».

О том, что бета-тестирование Call of Duty Modern Warfare II может претендовать на один или даже несколько рекордов, было очевидно сразу после начала его «общей» фазы, когда пиковый «онлайн» только в одном Steam начал превышать 160 тысяч пользователей. Что ж, ожидаемое состоялось: сегодня представители Activision и Infinity Ward с нескрываемым чувством гордости сообщили, что миновавшее бета-тестирование новинки стало крупнейшим за всю историю серии Call of Duty.

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В данном случае компании имеют в виду выполнение проектом сразу трёх критериев: в «бете» Modern Warfare II участвовало больше всего игроков по сравнению с предыдущими «бетами» Call of Duty, в ней провели больше всего времени и сыграли больше всего матчей.

Если верить девелоперам, что по итогам бета-тестирования они уже сделали выводы из отзывов игроков и обязательно внесут в финальную игру исправления из числа тех, что были наиболее востребованными и адекватными. В частности, разработчики внесут улучшения в систему лобби, внесут правки в громкость шагов и прочее.

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Релиз Call of Duty Modern Warfare II состоится 28 октября.