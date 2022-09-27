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Новости Software Игнатий Колыско
Детали релиза Overwatch 2: обязательная привязка к номеру телефона, анализ голосовых чатов и ограничения для новичков
Игра стала условно-бесплатной, есть свои нюансы.
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Компания Blizzard опубликовала релизный трейлер онлайн-экшена Overwatch 2, выход которого запланирован на 4 октября текущего года. В небольшом ролике авторы напомнили обо всех ключевых изменениях шутера по сравнению с первой частью: переход на формат матчей «5 на 5», условно-бесплатная модели распространения и появление «мифических» обликов.

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На старте клиент игры будет содержать в себе 22 карты и 6 режимов. Ещё нас ждёт тройка новых героев — собственно, именно они представлены на постере релизного трейлера. Также на официальном сайте Overwatch 2 появилась информация о базовых методах обеспечения безопасного и приятного игрового процесса, который поощряет честность, вежливость, а также с уважением относится ко всем новичкам.

Новый сборник защитных инициатив и превентивных мер получил название «Защитная матрица». Так, с 4 октября все аккаунты Battle.net должны иметь привязанный номер телефона — правило распространяется и на тех, кто играл в первую часть Overwatch. Разумеется, к одному номеру разрешат привязать только один аккаунт, поэтому любителям безответственно сквернословить придётся туго.

Далее. Все герои из оригинальной игры будут открываться для новичков в Overwatch 2 только после 100 матчей, а для получения доступа к рейтинговым матчам геймерам придётся одержать победу в 50 матчах режима «Быстрая игра».

Blizzard намерена также строже отслеживать нецензурщину в голосовых чатах. Если на игрока поступило много жалоб, то система преобразует его аудиосообщения в текст и изучит на предмет оскорблений и употребления ненормативной лексики. Нарушителя обязательно накажут, за повторные нарушения взыскания будут строже.

Наконец, в Overwatch 2 не будет общего чата в главном меню игры. Почему авторы решились на такой шаг — догадаться несложно. Попробуйте прямо сейчас зайти в Overwatch и побыть в главном меню шутера несколько минут — вы сразу всё поймете.

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Напомним, Overwatch 2 выйдет в раннем доступе 4 октября текущего года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S и даже Nintendo Switch.

#blizzard #overwatch 2
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