Месяц назад состоящая из ветеранов DICE студия Embark официально анонсировала свой дебютный проект под названием The Finals. Коллектив описывает его как» шоу-шутер» с упором на командные сражения. Оказывается, это далеко не всё, чем может похвастать новинка: в частности, в ней представлена мощная система разрушаемости, которой авторы проекта и посвятили свежий демонстрационный геймплейный видеоролик.
реклама
Сражения в The Finals «камерные»: битвы происходят на аренах, а команды, по факту состоящие из мелких отрядов, сильно ограничены в численности. Игровой процесс выглядит динамично, ну а разрушаемость будет добавлять в игру новые элементы и препятствия вкупе с возможностью их уничтожить.
О сроках сдачи The Finals в релиз пока даже вопросы не поднимаются.