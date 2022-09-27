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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Ветераны DICE показали продвинутую разрушаемость в своём новом шутере The Finals
В подобных проектах можно и порезвиться с разрушаемостью. О балансе тут, очевидно, беспокоиться не станут.
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Месяц назад состоящая из ветеранов DICE студия Embark официально анонсировала свой дебютный проект под названием The Finals. Коллектив описывает его как» шоу-шутер» с упором на командные сражения. Оказывается, это далеко не всё, чем может похвастать новинка: в частности, в ней представлена мощная система разрушаемости, которой авторы проекта и посвятили свежий демонстрационный геймплейный видеоролик.

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Сражения в The Finals «камерные»: битвы происходят на аренах, а команды, по факту состоящие из мелких отрядов, сильно ограничены в численности. Игровой процесс выглядит динамично, ну а разрушаемость будет добавлять в игру новые элементы и препятствия вкупе с возможностью их уничтожить.

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О сроках сдачи The Finals в релиз пока даже вопросы не поднимаются.

#embark studios #the finals
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