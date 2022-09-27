Её ждали много лет.

Если вы не являетесь заядлым «ждуном» распродаж в Steam, то наверняка уверены, что в данном сервисе цифровой дистрибуции имеются четыре сезонных распродажи: летняя, осенняя, зимняя и весенняя. Предположив подобное, вы окажетесь правы на 75 %: указанные сезонные распродажи в Steam имеются за исключением весенней. Частично эту роль в Steam исполняла «лунная» распродажа, приуроченная к Новому году по лунному (китайскому) календарю, но со следующего года многое изменится.

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Сегодня Valve сообщила, что ближайшие сезонные распродажи пройдут в следующие сроки: осенняя с 22 по 29 ноября, зимняя с 22 декабря по 5 января, весенняя — с 16 по 23 марта. Весенняя распродажа технически ничем не будет отличаться от других сезонных распродаж: примерно такие же масштабы, участники и уровни скидок. Она заменит собой «Лунную» распродажу.

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По словам представителей Valve, разработчики и игроки просили компанию внедрить в Steam весеннюю распродажу, и наконец-то просьба удовлетворяется.