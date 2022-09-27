Рядовой потребитель, заплативший за лицензию, в чём виноват?

Компания Microsoft ограничила для жителей России возможность обновления с Windows 10 до Windows 11. При попытке скачать и установить обновление через Центр обновления Windows операционная система предлагает перейти на официальный сайт компании. А на сайте уже при попытке скачать специальную программу-загрузчик последней версии Windows открывается пустое окно браузера, но скачивания не происходит.

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Ранее издание «Известия» сообщало, что последнее обновление под номером 22H2 для Windows 11 также недоступно для российских пользователей. Среди функций последнего меню обновлений — улучшенное меню «Проводник» (выйдет только в октябре), изменённый интерфейс «Диспетчера задач» и не только.

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Напомним, Microsoft решила существенно сократить деятельность в России из-за изменения «изменения экономических перспектив и их влияния на компанию» — об этом писал Bloomberg ещё в июне. В конце того же месяца президент корпорации Брэд Смит в интервью газете The Washington Post заявил, что Microsoft собирается продолжить сокращение бизнеса в России до тех пор, пока от него ничего не останется.