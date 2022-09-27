A Plague Tale Requiem стремительно приближается к релизу, а это значит, что новые материалы по игре будут появляться с нарастающей частотой. Сегодня, например, нашему вниманию представили свежий сюжетный видеоролик, который демонстрирует трудности, которые предстоит пережить Амиции и Гуго де Рун на пути к их главной цели.
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В рамках прохождения A Plague Tale Requiem нам предстоит не только отправиться в относительно безопасные локации к югу от родного дома наших героев, но и разобраться с наложенным на Гуго проклятием. Ожидайте массу преград, оппонентов, полчища крыс и прочих неприятностей.
Первоначально разработчики из Asobo вообще не были уверены, что у A Plague Tale Innocence в итоге появится продолжение, но ситуация сложилась позитивным образом, так что 18 октября все желающие отправятся в 15—18-часовое приключение.