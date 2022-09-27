Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Энтузиаст сравнил Spider-Man Miles Morales на PC и PlayStation 5
Разница едва различимая, но она есть — в пользу PC, естественно.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 MSI - цена идет к 30 тр
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Быть может, мы ещё и не имеем точной даты выхода Marvel’s Spider-Man Miles Morales на персональных компьютерах, но это нисколько не мешает энтузиастам выпускать по данной теме сопутствующий контент. Так, хорошо известный нашим читателям энтузиаст Cycu1 опубликовал видеоролик, в котором провёл наглядное сравнение уровня графики в PC- и PS5-версиях проекта.

реклама

Видеоряд для PC-версии автор взял из опубликованного разработчиками недавно соответствующего трейлера. Дальше уже — дело техники. Как видим, в PC-версии графика едва заметно, но всё же превосходит аналог для PlayStation 5. К сожалению, контента из PC-версии преступно мало, поэтому основательно подойти к делу сравнения пока не представляется возможным.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Marvel’s Spider-Man Miles Morales является ещё одной игрой, выходящей на PC в рамках новой, адекватной и соответствующей реалиям политике Sony. Число некогда эксклюзивных для PlayStation игр на PC будет только увеличиваться: сворачивать с нового курса руководство компании не планирует. По крайней мере, пока.

#marvels spider-man miles morales
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Для комфортной игры в Marvel’s Spider-Man Miles Morales должно хватить GeForce GTX 1060 или Radeon RX 580
Sony в свежем трейлере напомнила, что Spider-Man Miles Morales вскоре выйдет на PC
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
539
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
101
NVIDIA GeForce RTX 4000 Ada Lovelace – продукт неоднозначный
60
Что происходит с дешевыми китайскими микропереключателями при реальной нагрузке
4
Историки рассказали о бесшумном револьвере НКВД СССР, который стрелял спиртовыми патронами
9
DART: Всё что вам нужно знать о миссии NASA по отклонению астероида от Земли
1
Metal: Hellsinger: металлический ад
1
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
8

Сейчас обсуждают

ЁЖИKвТUМАНE
15:10
Про унитазы смешно,особенно на фоне наплыва русских Z-патриотов в Польшу,которые готовы драить туалеты круглые сутки,лишь бы не превратится в фарш на путинской скотобойне в Украине.
На газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обнаружили дыры на глубине 100 метров
Иван Романов
15:09
в месяц походу норм тебе платят..20 ку зелени?
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Артём Николаев
15:08
Не призываю к панике, но я ещё до выхода новых Интелов и АМД пытался прикинуть, успеют ли они доехать или какая-нибудь срань произойдёт. Возможно, текущий комп будет "на всю оставшуюся жизнь".
Биткоин неожиданно подорожал до $20 000, а эксперты ожидают нового бычьего ралли Эфира
Ядрило
15:08
так тыж ни xyя не обучаемый далбаеб, потому что ты далбаеб. ты понял далбаеб? что ты далбаеб?
На газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обнаружили дыры на глубине 100 метров
MrPegge
15:07
Покупать на авито бу та еще идея.
На Авито замечены тысячи выгодных предложений по видеокартам: RTX 3070 всего за 32 тыс. рублей
ЁЖИKвТUМАНE
15:06
Ты ещё вспомни,что было 200-300-500 лет назад.Весь цивилизованный мир развивается и идёт вперёд,а рашка деградирует и пятится в прошлое.
На газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обнаружили дыры на глубине 100 метров
Ядрило
15:06
Далбаеб пойми, ты тут нaxyй не нужен. Ты выбрал свой путь мыть унитазы в Польше вот и живи там в унитазе. Тебя и твоих родственников в "свободном мире" за людей не считают, вы там гавно второсортное. ...
На газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обнаружили дыры на глубине 100 метров
Майню в долгосрок
15:05
я вежливого иду выстегивать в кена
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
FelsheR-бан100502
15:05
Все правильно. В модераторы тут только бандеровцнев и гомосеков берут. Есть тут королек wwwr222 - с комплексом власти - банит не удобных и недовольных его рукожопым творчеством. Меня раз в сутки - при...
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Inqizitor
15:05
И никто с этим не спорит, плюс даже если есть сигнатуры - нет радаров, способных вовремя их детектить, нет тунгузок в нормальных количествах, способных их сбивать. Соответственно, Иран сделал огромную...
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем