Разница едва различимая, но она есть — в пользу PC, естественно.

Быть может, мы ещё и не имеем точной даты выхода Marvel’s Spider-Man Miles Morales на персональных компьютерах, но это нисколько не мешает энтузиастам выпускать по данной теме сопутствующий контент. Так, хорошо известный нашим читателям энтузиаст Cycu1 опубликовал видеоролик, в котором провёл наглядное сравнение уровня графики в PC- и PS5-версиях проекта.

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Видеоряд для PC-версии автор взял из опубликованного разработчиками недавно соответствующего трейлера. Дальше уже — дело техники. Как видим, в PC-версии графика едва заметно, но всё же превосходит аналог для PlayStation 5. К сожалению, контента из PC-версии преступно мало, поэтому основательно подойти к делу сравнения пока не представляется возможным.

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Marvel’s Spider-Man Miles Morales является ещё одной игрой, выходящей на PC в рамках новой, адекватной и соответствующей реалиям политике Sony. Число некогда эксклюзивных для PlayStation игр на PC будет только увеличиваться: сворачивать с нового курса руководство компании не планирует. По крайней мере, пока.