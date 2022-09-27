В том, что на них почему-то гробят по году рабочего времени.

Как известно, Blizzard в Overwatch 2 решила пойти по проторенной другими разработчикам дорожке и перевести проект на условно-бесплатные рельсы со всеми вытекающими из этого последствиями вроде боевых пропусков и очень дорогой «косметики», за счёт которых проект и будет монетизироваться. Если в оригинальном Overwatch было только три уровня редкости «косметического» контента (базовый, эпический и легендарный), то в Overwatch 2 добавится четвёртый, ещё более редкий уровень — мифический.

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Пока что известно только о мифических обликах персонажей, и вот, Blizzard в беседе с изданием Game Informer объяснила, что такого необычного скрывается под этим таинственным статусом. Выяснилось, что мифические облики в Overwatch 2 отличаются не только огромной степенью детализации, но и возможностью кастомизировать различные элементы, создавая целые собственные комбинации внешнего вида героя. В частности, на примере мифического облика Гэндзи разработчики продемонстрировали, что игрок волен изменять целые элементы его маски, добавлять новые татуировки, менять цветовую гамму, и многое другое.

По словам геймдиректора Overwatch 2 Аарона Келлера, создание одного такого мифического облика занимает у команды художников примерно год. Как следствие, соответствующий коллектив пришлось расширить аж в три раза. Что, в общем-то, предельно чётко характеризует приоритеты Blizzard в отношении «сиквела» своего геройского шутера.

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Мифические облики будут частью боевых пропусков — отдельно их приобретать не придётся, и после достижения 80-го уровня пропуска вы получите как сам облик, так и все дополнительные элементы его кастомизации. Что до Overwatch 2, то её запуск в раннем доступе (только мультиплеер) состоится уже ровно через неделю — 4 октября. Смогут ли россияне продолжить спокойно играть, узнаем в следующий вторник.