Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Blizzard объяснила, в чём заключается ценность «мифических» обликов в Overwatch 2
В том, что на них почему-то гробят по году рабочего времени.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
3060 MSI - цена идет к 30 тр
ASUS 3050 - цена идет к 20 тр
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Как известно, Blizzard в Overwatch 2 решила пойти по проторенной другими разработчикам дорожке и перевести проект на условно-бесплатные рельсы со всеми вытекающими из этого последствиями вроде боевых пропусков и очень дорогой «косметики», за счёт которых проект и будет монетизироваться. Если в оригинальном Overwatch было только три уровня редкости «косметического» контента (базовый, эпический и легендарный), то в Overwatch 2 добавится четвёртый, ещё более редкий уровень — мифический.

реклама

Пока что известно только о мифических обликах персонажей, и вот, Blizzard в беседе с изданием Game Informer объяснила, что такого необычного скрывается под этим таинственным статусом. Выяснилось, что мифические облики в Overwatch 2 отличаются не только огромной степенью детализации, но и возможностью кастомизировать различные элементы, создавая целые собственные комбинации внешнего вида героя. В частности, на примере мифического облика Гэндзи разработчики продемонстрировали, что игрок волен изменять целые элементы его маски, добавлять новые татуировки, менять цветовую гамму, и многое другое.

По словам геймдиректора Overwatch 2 Аарона Келлера, создание одного такого мифического облика занимает у команды художников примерно год. Как следствие, соответствующий коллектив пришлось расширить аж в три раза. Что, в общем-то, предельно чётко характеризует приоритеты Blizzard в отношении «сиквела» своего геройского шутера.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Мифические облики будут частью боевых пропусков — отдельно их приобретать не придётся, и после достижения 80-го уровня пропуска вы получите как сам облик, так и все дополнительные элементы его кастомизации. Что до Overwatch 2, то её запуск в раннем доступе (только мультиплеер) состоится уже ровно через неделю — 4 октября. Смогут ли россияне продолжить спокойно играть, узнаем в следующий вторник.

#blizzard #overwatch 2
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видео: релизный трейлер World of Warcraft: Wrath of the Lich King Classic
Blizzard отказалась от рублёвых цен в своём магазине
Blizzard выпустила 4K-версию кинематографического трейлера WoW Wrath of the Lich King
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
528
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
101
NVIDIA GeForce RTX 4000 Ada Lovelace – продукт неоднозначный
58
Что происходит с дешевыми китайскими микропереключателями при реальной нагрузке
4
Историки рассказали о бесшумном револьвере НКВД СССР, который стрелял спиртовыми патронами
9
DART: Всё что вам нужно знать о миссии NASA по отклонению астероида от Земли
1
Metal: Hellsinger: металлический ад
1
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
6

Сейчас обсуждают

Proxy Demon
14:09
Евгений Ваганыч.... не дуй в пупок, все нормально
Team Group представила новые комплекты оперативной памяти DDR5-7200 в серии T-FORCE DELTA RGB
ЁЖИKвТUМАНE
14:09
А я тоже молодец,потому что заранее до всего этого писдеца съепал из путлерашки.И в двойне молодец,потому что позавчера организовал выезд за границу двух моих родственников призывного возраста и дого...
На газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обнаружили дыры на глубине 100 метров
_Вежливый Krab
14:08
так картинка к месту. пусть будет. Очереди, давка и драки: новые кадры массового бегства россиян в Грузию
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
V.L.A.D.L.E.N
14:06
какой ты им брат, чмо хохляцкое?😆
На газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обнаружили дыры на глубине 100 метров
___erop___
14:06
иди на мясо биомусор
Тестируем Windows 11 версии 22H2 — разочаровывающие итоги года развития
___erop___
14:05
иди на мясо биомусор
Тестируем Windows 11 версии 22H2 — разочаровывающие итоги года развития
Каа
14:05
Шимолед - сразу в мусорку, не читая.
Обзор и тестирование смартфона Infinix Note 12 VIP
___erop___
14:04
иди на мясо биомусор
Тестируем Windows 11 версии 22H2 — разочаровывающие итоги года развития
Stupid Miner
14:04
Щас Европа прекратит скаклам помогать и они сразу плохими станут
На газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" обнаружили дыры на глубине 100 метров
Ядрило
14:03
повторяешься, ты вчера этот далбаебский высер выдавал
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем