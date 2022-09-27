И то, не совсем полных.

Время летит так быстро, что как-то незаметно случилось так, что с момента запуска в продажу приключенческой игры Slime Rancher 2 прошло почти пять суток. Самое время, чтобы поделиться свежей информацией о продажах своего творения, посчитал его геймдиректор Ник Попович, сообщивший сегодня, что тираж Slime Rancher 2 превысил 300 тысяч экземпляров «за несколько дней». Очевидно, Попович имеет в виду четыре пострелизных дня, поскольку непосредственно релиз игры состоялся 22 сентября, ну а за сегодняшний день собирать статистику пока не имеет смысла.

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Ранее разработчик выходил на связь на первый же день после релиза, заявив, что первые сто тысяч копий удалось реализовать всего за шесть часов продаж. Игра продолжает получать высокие оценки в Steam, радуя пользователей своим геймплеем и безмерно радуя разработчиков своими показателями продаж.

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Slime Rancher 2 является прямым сиквелом первой части. Нам в роли Беатрикс Лебо необходимо попасть на Радужный остров и раскрыть смысл его существования. Да, в подобных кажущихся на первый взгляд несерьёзных играх зачастую представлены вполне «глубокие» сюжеты.