О том, что PC-версия приключения Kena Bridge of Spirits с очаровательными зверушками в конце сентября перестанет быть эксклюзивным для Epic Games Store, разработчики игры сообщили нам ещё в августе. И вот, период временной эксклюзивности наконец-то закончился, так что адепты Steam, которые до сих пор сохранили верность данному сервису даже несмотря на тот факт, что без «танцев с бубном» там в России теперь ничего не купить, могут начинать радоваться.
реклама
Базовая стоимость Kena Bridge of Spirits в Steam составляет 2 849 рублей, однако до третьего октября включительно проект можно приобрести с 25-процентной скидкой — за 2 136 рублей. Что до пользовательских оценок, то они пока ожидаемо высоченные: 98 % на основе нескольких десятков рецензий.
В Kena Bridge of Spirits мы играем за юную «проводницу духов» по имени Кена, которой предстоит разыскать древний священный храм и раскрыть тайну наложенного на деревню проклятия, используя для этого, в том числе, помощь миленьких лесных духов. Первоначально релиз Kena Bridge of Spirits состоялся год назад в EGS и на PlayStation текущего и прошлого поколений.