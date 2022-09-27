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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Приключение Kena Bridge of Spirits перестало быть EGS-эксклюзивом и добралось до Steam
Ценник, правда, даже если изловчиться и пополнить кошелёк, высоковат.
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О том, что PC-версия приключения Kena Bridge of Spirits с очаровательными зверушками в конце сентября перестанет быть эксклюзивным для Epic Games Store, разработчики игры сообщили нам ещё в августе. И вот, период временной эксклюзивности наконец-то закончился, так что адепты Steam, которые до сих пор сохранили верность данному сервису даже несмотря на тот факт, что без «танцев с бубном» там в России теперь ничего не купить, могут начинать радоваться.

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Базовая стоимость Kena Bridge of Spirits в Steam составляет 2 849 рублей, однако до третьего октября включительно проект можно приобрести с 25-процентной скидкой — за 2 136 рублей. Что до пользовательских оценок, то они пока ожидаемо высоченные: 98 % на основе нескольких десятков рецензий.

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В Kena Bridge of Spirits мы играем за юную «проводницу духов» по имени Кена, которой предстоит разыскать древний священный храм и раскрыть тайну наложенного на деревню проклятия, используя для этого, в том числе, помощь миленьких лесных духов. Первоначально релиз Kena Bridge of Spirits состоялся год назад в EGS и на PlayStation текущего и прошлого поколений.

#kena bridge of spirits #ember lab
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EGS-эксклюзивность очаровательного приключения Kena Bridge of Spirits завершится в конце сентября
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