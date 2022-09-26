Редкая радость — публикация чего-то нового от разработчиков данного проекта.

Разработчики тактического шутера I.G.I. Origins нечасто радуют нас новостями, но если это всё-таки происходит, то можно быть уверенными в том, что повод достойный. Сегодня, например, разработчики показали пусть и короткий, но всё же ёмкий геймплейный трейлер своего творения, в котором наш главный герой проникает на советский военный объект со вполне понятной целью.

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I.G.I. Origins является приквелом франшизы: действие новинки разворачивается в 1980 году, когда накал страстей между советским и западным блоками находился на очередном пиковом показателе. Играть будем за оперативника под позывным «Регент», на плечи которого легла ответственная задача: раскрыть тайну, оставление которой в таком статусе может грозить миру исчезновением в пламени ядерного конфликта.

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Когда следует ждать релиз, до сих пор непонятно; формально проект был анонсирован ещё в 2019 году, но затем пережил переезд на движок Unreal Engine 5 и, по всей видимости, задержится как минимум до следующего года.