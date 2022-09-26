Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Battlefield 2042 уже завтра получит обновление с изменённой картой, новой техникой и правками баланса
Игра, несмотря ни на что, развивается.
рекомендации
3080 Ti - цена упала на порядок
<b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b>
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр

Хоть Battlefield 2042 и получила в своё время «разнос» со стороны геймеров, но комитет спасения франшизы работает, благодаря чему игра регулярно получает обновления, которые в значительной степени улучшают баланс проекта и его игровой процесс в целом. Завтра, например, выйдет очередное такое обновление, которое порадует свежим контентом и балансирующими правками.

реклама

Итак, в состав обновления войдёт переработанная карта «Возрождение» (Renewal). Поле боя получит улучшения в плане укрытий, самой структуры карты, а также порадует сокращёнными дистанциями между флагами. Кроме того, в игру добавят новую технику Polaris RZR и перенесут из режима Portal три вида оружия, включая знаменитый пистолет-пулемёт FN-P90. Ожидайте также работу над балансом оружия и исправления ошибок. Полный «патчноут», впрочем, слишком крупный, чтобы перечислять все содержащиеся в нём изменения в рамках новостного материала.

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Напоминаем, что Battlefield 2042 доступна на всех актуальных платформах и повествует о сражениях в относительно недалёком будущем в мире, пережившем хаос из-за глобального изменения климата. В настоящее время в игре проводится работа над возвращением адаптированной под реалии проекта системы специалистов. По плану, соответствующее обновление должно будет выйти вместе со следующим контентным сезоном.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Глава EA признал, что Battlefield V и Battlefield 2042 обернулись неудачами
Electronic Arts подтвердила, что работает над игрой про Железного человека — за разработку отвечает студия EA Motive
Electronic Arts, Koei Tecmo и Omega Force занялись производством высокобюджетной «охотничьей» игры Wild Hearts
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Су-57 vs F-35 – почему самолёты 5-го поколения не участвуют в боевых вылетах, и на чьей стороне сила
98
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
264
ТОП-5 причин, почему не стоит покупать видеокарты NVIDIA
179
Сын Илона Маска сменил пол и отказался от фамилии миллиардера – что на этот счёт думает глава Tesla
144
NVIDIA GeForce RTX 4000 Ada Lovelace – продукт неоднозначный
54
Впечатления от обновления игрового ноутбука Samsung R410 plus 2008 года выпуска
37
Что происходит с дешевыми китайскими микропереключателями при реальной нагрузке
3
DART: Всё что вам нужно знать о миссии NASA по отклонению астероида от Земли
1

Сейчас обсуждают

Ядрило
21:30
Новая обложка Time и огромное изображение главкома ВСУ Залужного на ней. Кажется, слухи о готовящейся замене Зеленского совсем и не слухи. На самом деле, Залужного начали раскручивать уже давно – в Ки...
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
_Вежливый Krab
21:30
на границу патриоты бегут. а от военкоматов орков бабы пытаются защитить. воинство шо пздц. но извести испортят много да
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
alexmaj467
21:27
Самое интересное Сбербанку что-то не дают, перестают сотрудничать. А он всеми лапами пытается на двух стульях усидеть.
Через три дня сайт Сбербанка перестанет работать в Chrome и других браузерах
Эля Курбанова
21:27
Как если бы бэтмен в детстве долго болел рахитом... Опель тигра вспомнился.
Начался тест машины, имеющей сходство с киношным Бэтмобилем
ronoho
21:27
и шо это? в рф кразов нет)))))
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Иван Романов
21:27
смотрел я тут рен тв..про их типа "пионер "лагеря..и пришла мысль- создать лагерь освенцим-2, для уничтожения населения возраста от 0.1 года до 99 лет включительно для сжигания в печах и газовых камер...
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
_Вежливый Krab
21:26
видел как военкома грохнули уже
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
_Вежливый Krab
21:26
я ж не орк. вон иванова попроси. ему и делать ничего не надо будет. Запад готовится покончить с последними резервами России Евросоюз обсуждает введение санкций против Газпромбанка.
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
ronoho
21:24
ну пусть придут на рынок или в магазин и купят за 1 еврик тонну мяса, а я посмотрю на эту картин маслом.
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Александр Иванов
21:23
Ты с передовой строчишь или из поляндии, гуцул?)))
Как российский дрон-камикадзе Герань-2 поставил украинских военных в тупик – обзор и разбор ТТХ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем