Игра, несмотря ни на что, развивается.

Хоть Battlefield 2042 и получила в своё время «разнос» со стороны геймеров, но комитет спасения франшизы работает, благодаря чему игра регулярно получает обновления, которые в значительной степени улучшают баланс проекта и его игровой процесс в целом. Завтра, например, выйдет очередное такое обновление, которое порадует свежим контентом и балансирующими правками.

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Итак, в состав обновления войдёт переработанная карта «Возрождение» (Renewal). Поле боя получит улучшения в плане укрытий, самой структуры карты, а также порадует сокращёнными дистанциями между флагами. Кроме того, в игру добавят новую технику Polaris RZR и перенесут из режима Portal три вида оружия, включая знаменитый пистолет-пулемёт FN-P90. Ожидайте также работу над балансом оружия и исправления ошибок. Полный «патчноут», впрочем, слишком крупный, чтобы перечислять все содержащиеся в нём изменения в рамках новостного материала.

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Напоминаем, что Battlefield 2042 доступна на всех актуальных платформах и повествует о сражениях в относительно недалёком будущем в мире, пережившем хаос из-за глобального изменения климата. В настоящее время в игре проводится работа над возвращением адаптированной под реалии проекта системы специалистов. По плану, соответствующее обновление должно будет выйти вместе со следующим контентным сезоном.