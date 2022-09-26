Вопрос «А зачем вообще?» оставлен открытым.

Хотя коронавирус уже начинает активно переходить в статус сезонных вирусных заболеваний, в этом году организаторы выставки E3 решили не рисковать и отменили её проведение. Впрочем, в следующем году всё уже должно вернуться на круги своя: как сообщили организаторы, E3 вернётся в июне, и пройдёт с 13 по 16 число, где основная программа с пресс-конференциями будет проведена, по традиции, в первый день.

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Стоит отметить, что за годы, которые E3 брала «академический отпуск», смысл в данном мероприятии постепенно сошёл на нет: появились новые выставки, а крупные издатели и разработчики стали проводить свои собственные конференции независимо от чужих площадок.

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Как бы то ни было, посмотрим, как E3 пройдёт в следующем году. Одно ясно: организаторам выставки будет непросто заманить к предыдущих участников, и если сделать этого в итоге не удастся, то о выставке с многолетней историей можно будет начать забывать.