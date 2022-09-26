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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Авторы стратегии Starship Troopers: Terran Command по фильму «Звёздный десант» раскрыли планы по поддержке на первый год
Новые миссии, зоны, целые сюжетные кампании и многое другое.
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Разработчики из студии The Artistocrats совместно с издательством Slitherine представили дорожную карту обновлений для своей стратегии Starship Troopers: Terran Command на первый год её существования. По такому случаю был также выпущен отдельный геймплейный трейлер со всеми необходимыми пояснениями.

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Итак, стратегия Starship Troopers в течение следующих 12 месяцев получит множество различных улучшений, бесплатного контента, а также два крупных дополнения (и, разумеется, платных). Если говорить про базовые вещи, которые достанутся абсолютно всем владельцам игры, то тут много чего имеется: правки баланса, улучшения в интерфейсе, новые миссии с испытаниями, новый сценарий и новый юнит, а также редактор этих самых сценариев и новый игровой режим с упором на реиграбельность.

Особое внимание в дорожной карте обновлений для Starship Troopers: Terran Command привлекает к себе, разумеется, парочка платных DLC. В первом дополнении игроков ждёт небольшая сюжетная кампания с миссиями и встроенными испытаниями. Истребляем инопланетных жуков, проверяем отряд на прочность, движемся вперёд — всё как обычно. Что до второго аддона, то там игроков ждёт полноценная сюжетная кампания в новом антураже.

Starship Troopers: Terran Command — классическая стратегия, действие которой происходит во вселенной фильмов «Звёздный десант». Игроку здесь предстоит взять на себя командование мобильной пехотой и «исполнить свой долг в сражениях с арахнидами». Для этого ему нужно высаживать, развивать и перебрасывать войска, чтобы достичь эффективного баланса между тактическим преимуществом и численным перевесом. «Галактика для людей, а не для насекомых!» — напоминают разработчики.

В вашем распоряжении игрока есть множество уникальных юнитов, обладающих собственными преимуществами, слабыми местами и элитными способностями (их нужно разблокировать). Отряды автоматчиков, к примеру, формируют костяк ваших сил и получают возможность применять «Огонь из дробовиков» или «Адские посылочки», когда достигают элитного уровня опыта. Ракетомётчики же, с другой стороны, специализируются на применении ракетного вооружения с различными боеголовками: бронебойными, фугасными, зажигательными и картечными.

По мере прохождения сюжетной кампании игрок будет получать доступ к новым технологическим строениям, раскрывающим истинный потенциал военного дела Федерации. «Применяйте винтовки E-pulse, авиаудары истребителей ТВК, тяжёлые шагающие машины «Мародёры» и множество других средств, специально разработанных для разбрызгивания жучиного ихора по полю боя», — подытоживают сами авторы, описывая здешнюю боевую систему.

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Starship Troopers: Terran Command поступила в продажу 16 июня текущего года на ПК (Steam), за это время в магазине Valve игра собрала 88 % положительных отзывов из более 4,6 тысячи написанных.

#slitherine #starship troopers terran command #the artistocrats
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