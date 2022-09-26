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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
Разработчики популярного экшена Genshin Impact показали двух новых героинь из следующего обновления
Только для фанатов, надо отметить.
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Разработчики из китайской студии miHoYo, которые заняты в данный момент поддержкой и развитием условно-бесплатного ролевого экшена Genshin Impact, представили новых персонажей. Информация была обнародована перед выходом очередного большого обновления для игры, также стало известно содержание баннеров.

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Если принять как данность тот факт, что разработчики Genshin Impact придерживаются своего традиционного расписания по апдейтам, то ролевой экшен в ближайшее время получит ещё двух играбельных героинь через два обновления — в версии 3.2. Что до самих персонажей, то вот их краткие описания:

  • Нахида (малая властительница Кусанали, «средоточие чистоты») — Дендро Архонт и Богиня Мудрости, которая практически никогда не уходит из Храма Сурастаны. По вине Академии к ней относятся довольно пренебрежительно. Инсайдеры убеждены, что это новый пятизвёздочный персонаж, по которому ещё предстоит уточнить тип оружия.

  • Лайла («дивная вечерняя звезда» со стихией Крио) — обладает глубокими познаниями в теоретической астрологии в даршане Ртавахист. Умеет составлять звёздные карты и пишет диссертации. Про оружие героини, её редкость в звёздочках ещё предстоит узнать чуть позже.

До 14 октября у игрок будет возможность выбить следующих персонажей: Сайно (Электро), Венти (Анемо), Саю (Анемо), Кандакия (Гидро) и Куки Синобу (Электро). По оружию информация следующая: копьё «Посох алых песков», лук «Элегия погибели», одноручный меч «Драконий рык», копьё и лук Фавония, катализатор «Церемониальные мемуары» и двуручный меч «Аквамарин Махайры».

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Genshin Impact обновится до версии 3.1 уже 28 сентября. Апдейт добавит в игру новую область, продолжение сюжетного квеста, а также свежие мероприятия и испытания. Кроме того, сбросится двойной бонус за первое пополнение Кристаллов Сотворения. Перечисленные в этой заметке персонажи появятся в обновлении 3.2.

#genshin impact #mihoyo
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