Dota 2 и Россия за все годы существования данной MOBA стали уже чуть ли не синонимами, и статистика самых прибыльных игр в Steam по российскому региону продолжает этот факт подтверждать. Так, наиболее золотоносными играми для Valve в России остаются Dota 2 и Counter-Strike Global Offensive, располагающиеся на первом и втором местах чарта соответственно. На третьем месте разместилась новенькая Slime Rancher, ну а дальше следуют PUBG Battlefrounds и World of Tanks Blitz. Примечательно, что из пяти самых прибыльных игр четыре являются условно-бесплатными.
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Стоит понимать, что Valve осталась (по крайней мере, пока) в числе тех немногих крупных игровых компаний, которые не закатывали истерики и не уходили с российского рынка, громко хлопнув дверью себе по ноге. Тем самым сохранив уважение среди отечественных геймеров, чем многие другие крупные компании похвастаться, увы, уже больше никогда не смогут.
В других регионах, впрочем, лидеры ожидаемо тоже другие. В США, например, лидером является Slime Rancher 2, а шесть игр из десяти — более недоступные в России: CoD Modern Warfare II, Cyberpunk 2077, TES Online и другие.